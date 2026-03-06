Как быстро обновить данные в налоговом реестре
Граждане, изменившие личные данные, должны сообщить об этом налоговым органам в течение одного месяца. Современные электронные сервисы позволяют сделать это быстро и без очередей через «Электронный кабинет плательщика».
Об этом напомнили в ГНС.
Документы для подачи заявления
Для обновления данных необходимо иметь:
- гражданам Украины: паспорт (книжечка или ID-карта);
- детям до 14 лет: свидетельство о рождении;
- иностранцам: вид на временное или постоянное проживание в форме ID-карты.
Сканированные копии документов следует прикрепить в формате PDF или изображений.
Пошаговая инструкция в «Электронном кабинете»
1. Вход и создание: выберите режим «ЭК для граждан» пункт «Заявление о внесении изменений в ГРФЛ (5ДР)».
2. Заполнение данных:
- Укажите ваш РНОКПП и актуальную личную информацию (фамилию, имя, отчество
и т. п.).
- Если произошла смена ФИО, обязательно укажите предварительные данные.
- Заполните сведения о месте рождения и актуальном адресе задекларированного (зарегистрированного) места жительства (нахождения). Для ВПЛ предусмотрено специальное поле для внесения данных о зарегистрированном месте жительства в соответствии со справкой о взятии на учет внутренне перемещенного лица.
3. Документы: укажите реквизиты документа, удостоверяющего личность (серия, номер, дата выдачи).
4. Выбор ЦОП: выберите удобный для вас Центр обслуживания плательщиков, где вы сможете получить готовую карту налогоплательщика.
Необходимые приложения к заявлению
- Паспорта-книжечки: все страницы (1−6 и страница регистрации);
- ID-карты: обе стороны и выписка о месте жительства;
- Смена ФИО: свидетельство о браке, расторжении брака или смене имени;
- Для детей до 14 лет: свидетельство о рождении, документ родителей/опекуна, выписка о месте жительства, документы об изменении ФИО (если есть).
Завершение процедуры
После заполнения заявления нажмите Сохранить, подпишите документ квалифицированной электронной подписью (КЭП) и отправьте его в ГНС. Система автоматически проверит правильность заполнения полей перед отправкой.
