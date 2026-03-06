Как быстро обновить данные в налоговом реестре Сегодня 07:09 — Личные финансы

Электронный кабинет налогоплательщика

Граждане, изменившие личные данные, должны сообщить об этом налоговым органам в течение одного месяца. Современные электронные сервисы позволяют сделать это быстро и без очередей через «Электронный кабинет плательщика».

Об этом напомнили в ГНС.

Документы для подачи заявления

Для обновления данных необходимо иметь:

гражданам Украины: паспорт (книжечка или ID-карта);

детям до 14 лет: свидетельство о рождении;

иностранцам: вид на временное или постоянное проживание в форме ID-карты.

Сканированные копии документов следует прикрепить в формате PDF или изображений.

Пошаговая инструкция в «Электронном кабинете»

1. Вход и создание: выберите режим «ЭК для граждан» пункт «Заявление о внесении изменений в ГРФЛ (5ДР)».

2. Заполнение данных:

Укажите ваш РНОКПП и актуальную личную информацию (фамилию, имя, отчество и т. п. ).

). Если произошла смена ФИО, обязательно укажите предварительные данные.

Заполните сведения о месте рождения и актуальном адресе задекларированного (зарегистрированного) места жительства (нахождения). Для ВПЛ предусмотрено специальное поле для внесения данных о зарегистрированном месте жительства в соответствии со справкой о взятии на учет внутренне перемещенного лица.

3. Документы: укажите реквизиты документа, удостоверяющего личность (серия, номер, дата выдачи).

4. Выбор ЦОП: выберите удобный для вас Центр обслуживания плательщиков, где вы сможете получить готовую карту налогоплательщика.

Необходимые приложения к заявлению

Паспорта-книжечки: все страницы (1−6 и страница регистрации);

ID-карты: обе стороны и выписка о месте жительства;

Смена ФИО: свидетельство о браке, расторжении брака или смене имени;

Для детей до 14 лет: свидетельство о рождении, документ родителей/опекуна, выписка о месте жительства, документы об изменении ФИО (если есть).

Завершение процедуры

После заполнения заявления нажмите Сохранить, подпишите документ квалифицированной электронной подписью (КЭП) и отправьте его в ГНС. Система автоматически проверит правильность заполнения полей перед отправкой.

