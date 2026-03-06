0 800 307 555
Как быстро обновить данные в налоговом реестре

Личные финансы
3
Электронный кабинет налогоплательщика
Электронный кабинет налогоплательщика
Граждане, изменившие личные данные, должны сообщить об этом налоговым органам в течение одного месяца. Современные электронные сервисы позволяют сделать это быстро и без очередей через «Электронный кабинет плательщика».
Об этом напомнили в ГНС.

Документы для подачи заявления

Для обновления данных необходимо иметь:
  • гражданам Украины: паспорт (книжечка или ID-карта);
  • детям до 14 лет: свидетельство о рождении;
  • иностранцам: вид на временное или постоянное проживание в форме ID-карты.
Сканированные копии документов следует прикрепить в формате PDF или изображений.
Пошаговая инструкция в «Электронном кабинете»

1. Вход и создание: выберите режим «ЭК для граждан» пункт «Заявление о внесении изменений в ГРФЛ (5ДР)».
2. Заполнение данных:
  • Укажите ваш РНОКПП и актуальную личную информацию (фамилию, имя, отчество и т. п.).
  • Если произошла смена ФИО, обязательно укажите предварительные данные.
  • Заполните сведения о месте рождения и актуальном адресе задекларированного (зарегистрированного) места жительства (нахождения). Для ВПЛ предусмотрено специальное поле для внесения данных о зарегистрированном месте жительства в соответствии со справкой о взятии на учет внутренне перемещенного лица.
3. Документы: укажите реквизиты документа, удостоверяющего личность (серия, номер, дата выдачи).
4. Выбор ЦОП: выберите удобный для вас Центр обслуживания плательщиков, где вы сможете получить готовую карту налогоплательщика.

Необходимые приложения к заявлению

  • Паспорта-книжечки: все страницы (1−6 и страница регистрации);
  • ID-карты: обе стороны и выписка о месте жительства;
  • Смена ФИО: свидетельство о браке, расторжении брака или смене имени;
  • Для детей до 14 лет: свидетельство о рождении, документ родителей/опекуна, выписка о месте жительства, документы об изменении ФИО (если есть).

Завершение процедуры

После заполнения заявления нажмите Сохранить, подпишите документ квалифицированной электронной подписью (КЭП) и отправьте его в ГНС. Система автоматически проверит правильность заполнения полей перед отправкой.
Ранее Finance.ua напоминал, что налогоплательщики, подавшие декларацию за 2025 год, должны своевременно уплатить определенные налоговые обязательства. Сроки оплаты зависят от категории плательщика.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
