В Киеве пересматривают тарифы на парковку автомобилей вдоль улиц и дорог на отведенных площадках коммунального предприятия «Киевтранспарксервис», являющегося единственным оператором коммунального парковочного пространства столицы.

Соответствующий проект распоряжения опубликован на официальном портале Киевской городской государственной администрации для общественного обсуждения. Обсуждение продлится до 13 марта, передает КГГА.

Скидка на абонементы

Главной новацией станет введение почти 90% скидки на месячные парковочные абонементы для физических лиц, уплачивающих налоги в бюджет Киева.

В случае введения такого решения, Киев станет первым городом в Украине, где налогоплательщики получат особые условия пользования городской инфраструктурой.

Для физических лиц — налогоплательщиков предлагается установить такую ​​стоимость абонементов:

ІІІ зона — 299 грн в месяц;

ІІ-ІІІ зона — 999 грн в месяц;

весь Киев без ограничений — 1499 грн в месяц;

Скидка будет действовать как минимум до конца 2026 года.

Как будут подтверждать статус налогоплательщика

Для подтверждения статуса налогоплательщика ИТ-подразделения города разрабатывают максимально простой цифровой механизм верификации пользователя в приложении Киев Цифровой.

В то же время, проект распоряжения предусматривает обновление почасовых тарифов на парковку. Стоимость парковки на площадках КП «Киевтранспарксервис» в зависимости от зоны предлагается установить на уровне:

И зона — 40 грн/час;

ІІ зона — 30 грн/час;

ІІІ зона — 10 грн/час.

Напомним, сейчас в Киеве стоимость парковки зависит от зоны города:

1 зона, центральные улицы вокруг ул. Крещатик — 35 грн/час;

2 зона, большой центр от Шулявки до Печерска — 25 грн/час;

3 зона, остальные раены города — 5 грн/час.

