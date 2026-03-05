«Зимняя поддержка»: Свириденко объяснила задержку части выплат Сегодня 10:34 — Казна и Политика

Выплаты зимних 6 500 грн для уязвимых категорий будут произведены в полном объеме

Выплаты единовременного пособия в размере 6500 грн для наиболее уязвимых категорий граждан будут осуществлены в полном объеме, несмотря на временные задержки.

Об этом заявила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

«Правительство обеспечило проведение выплаты единовременной помощи тем, кто подал заявки в конце 2025 года и еще не получил средства», — заявила Свириденко.

Речь идет о начислениях для 50 721 получателей, которые будут профинансированы в ближайшее время.

Причины задержки финансирования

Задержка платежей связана с завершением бюджетного года и закрытием счетов.

Общая потребность составляет почти 330 млн грн, средства для этой программы предусмотрены в полном объеме", — отметила глава правительства.

В общей сложности 410 тысяч украинцев получат выплаты 6500 грн. По состоянию на сегодняшний день, по этой программе выплаты получили 374 тысячи человек на общую сумму 2,43 млрд грн.

Они предназначены для помощи наиболее уязвимым категориям:

детей на попечении;

детей и лиц с инвалидностью;

детей из малообеспеченных семей;

внутренне перемещенных лиц;

пенсионеров, которые проживают сами.

Напомним, в среду, 4 марта, в Украине начались выплаты «детской помощи». Для получения средств можно открыть специальные счета в Ощадбанке. Кроме того, правительство работает над расширением возможностей подачи заявок на получение помощи, в частности через приложение «Дія».

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.