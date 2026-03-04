0 800 307 555
Доходы госбюджета за два месяца 2026 года превысили 302 млрд грн

Казна и Политика
20
В феврале доходы общего фонда госбюджета без учета грантов выросли до 161,9 млрд грн, тогда как в январе они составляли 140,6 млрд грн.
Всего за первые два месяца 2026 года в общий фонд бюджета от налогов, сборов и обязательных платежей поступило 302,5 млрд грн. Это почти на 16% (на 41,7 млрд грн) больше, чем за тот же период 2025 года.
Об этом сообщила председатель Комитета Верховной Рады по бюджету Роксолана Пидласа.
Основными источниками наполнения государственного бюджета за два месяца были:
  • импортный НДС (получен 87,7 млрд грн);
  • НДС с произведенных в Украине товаров (58,8 млрд грн уже по вычету возмещенного НДС);
  • НДФЛ и военный сбор (61,4 млрд грн);
  • импортный акциз (27,8 млрд. грн.);
  • внутренний акциз (17,3 млрд. грн.);
  • налог на прибыль (17,2 млрд грн);
  • рентная плата (10,1 млрд. грн.);
  • ввозная пошлина (8,9 млрд грн).
«Надо учитывать, что бизнес продолжал работать при чрезвычайно сложной ситуации из-за обстрелов, отсутствия электричества и тепла. Своей устойчивостью украинский бизнес обеспечивал проведение оборонных расходов», — подчеркнула глава комитета.
За два месяца 2026 года Украина получила и направила на проведение расходов 164,3 млрд грн международной помощи. Это преимущественно средства, поступившие в рамках инструмента ERA Loans.
От ОВГЗ на финансирование общего фонда госбюджета за два месяца направлено 125,8 млрд грн.
С начала 2026 года средства общего фонда государственного бюджета были использованы, в частности, на:
  • оборону — 327,4 млрд грн или 59,9% всех расходов общего фонда;
  • погашение долга (внутреннего и внешнего) — 108,1 млрд грн;
  • социальная защита и поддержка ветеранов (без публичных инвестиционных проектов) — 68,5 млрд грн;
  • обслуживание долга (внешнего и внутреннего) — 49,4 млрд грн;
  • базовая и дополнительная дотации + субвенции местным бюджетам (итого) — 36,2 млрд грн;
  • программу медицинских гарантий — 25,9 млрд грн;
  • зарплату учителей в школах (учитывая повышение окладов на 30% и доплаты) — 24,5 млрд грн.
«В целом расходы общего фонда государственного бюджета за январь-февраль проведены почти на 546,5 млрд грн. Это на 15,3% меньше плана, что собственно нормально в начале года и связано с подготовкой нормативных и тендерных документов для проведения капитальных расходов и не только», — резюмировала Роксолана Пидласа.
Судебно-юридична газета
