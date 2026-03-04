Доходы госбюджета за два месяца 2026 года превысили 302 млрд грн Сегодня 16:12 — Казна и Политика

В феврале доходы общего фонда госбюджета без учета грантов выросли до 161,9 млрд грн, тогда как в январе они составляли 140,6 млрд грн.

Всего за первые два месяца 2026 года в общий фонд бюджета от налогов, сборов и обязательных платежей поступило 302,5 млрд грн. Это почти на 16% (на 41,7 млрд грн) больше, чем за тот же период 2025 года.

Об этом сообщила председатель Комитета Верховной Рады по бюджету Роксолана Пидласа.

Основными источниками наполнения государственного бюджета за два месяца были:

импортный НДС (получен 87,7 млрд грн);

НДС с произведенных в Украине товаров (58,8 млрд грн уже по вычету возмещенного НДС);

НДФЛ и военный сбор (61,4 млрд грн);

импортный акциз (27,8 млрд. грн.);

внутренний акциз (17,3 млрд. грн.);

налог на прибыль (17,2 млрд грн);

рентная плата (10,1 млрд. грн.);

ввозная пошлина (8,9 млрд грн).

«Надо учитывать, что бизнес продолжал работать при чрезвычайно сложной ситуации из-за обстрелов, отсутствия электричества и тепла. Своей устойчивостью украинский бизнес обеспечивал проведение оборонных расходов», — подчеркнула глава комитета.

За два месяца 2026 года Украина получила и направила на проведение расходов 164,3 млрд грн международной помощи. Это преимущественно средства, поступившие в рамках инструмента ERA Loans.

От ОВГЗ на финансирование общего фонда госбюджета за два месяца направлено 125,8 млрд грн.

С начала 2026 года средства общего фонда государственного бюджета были использованы, в частности, на:

оборону — 327,4 млрд грн или 59,9% всех расходов общего фонда;

погашение долга (внутреннего и внешнего) — 108,1 млрд грн;

социальная защита и поддержка ветеранов (без публичных инвестиционных проектов) — 68,5 млрд грн;

обслуживание долга (внешнего и внутреннего) — 49,4 млрд грн;

базовая и дополнительная дотации + субвенции местным бюджетам (итого) — 36,2 млрд грн;

программу медицинских гарантий — 25,9 млрд грн;

зарплату учителей в школах (учитывая повышение окладов на 30% и доплаты) — 24,5 млрд грн.

«В целом расходы общего фонда государственного бюджета за январь-февраль проведены почти на 546,5 млрд грн. Это на 15,3% меньше плана, что собственно нормально в начале года и связано с подготовкой нормативных и тендерных документов для проведения капитальных расходов и не только», — резюмировала Роксолана Пидласа.

