0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В январе экспорт ІТ-услуг Украины составил $508 млн, на 25% меньше, чем в декабре

Казна и Политика
20
В годовом измерении экспорт ИТ-услуг продемонстрировал рост
В годовом измерении экспорт ИТ-услуг продемонстрировал рост
В январе 2026 года объем экспорта ІТ-услуг Украины составил 508 миллионов долларов. Это принесло украинской экономике на 25.8% или $177 млн. меньше по сравнению с декабрем прошлого года.
Об этом сообщает Львовский ІТ-кластер со ссылкой на данные Национального банка.
В то же время, в годовом измерении экспорт ІТ-услуг продемонстрировал рост. По сравнению с январем 2025 года поступления увеличились на 3,9% или на $19 млн.
«Январь этого года показал стабильность и рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года: в 2025 году показатель составлял $489 млн — самый низкий результат с начала полномасштабного вторжения и рекордно низкий уровень для украинского ІТ-экспорта. Сегодня украинский ІТ-сектор остается одним из ведущих экспортеров услуг и обеспечивает значительные валютные поступления в экономику. Впрочем, эти данные скорее свидетельствуют о стабилизации, чем о росте, поскольку показатель остается на уровне января 2024 года», — прокомментировала руководитель команды исследований Львовского ІТ Кластера Ярина Возняк.

Доля ІТ в структуре экспорта услуг

Общая экспортная выручка всех услуг Украины в январе этого года составила $1,247 млрд, что на 24.5% или $405 млн меньше, чем в декабре 2025 года.
Доля компьютерных услуг в структуре всего экспорта услуг в январе 2026 года составила 40.7%, что на 0.9% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В то же время она снизилась на 0.7% по сравнению с декабрем 2025 года.
Напомним, ранее Finance.ua писал, что после двух лет сокращения в 2025 ІТ-отрасль продемонстрировала рост объемов экспорта. По итогам прошлого года экспортная выручка компьютерных услуг увеличилась на 3,3% и составила 6,66 миллиарда долларов. В декабре был зафиксирован самый высокий месячный показатель ІТ-экспорта по результатам 2025 года — $685 миллионов, в то время как октябрь замкнул тройку лидеров с показателем $566 миллионов.
По материалам:
Finance.ua
ЭкспортIT
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems