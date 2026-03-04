В январе экспорт ІТ-услуг Украины составил $508 млн, на 25% меньше, чем в декабре Сегодня 12:07 — Казна и Политика

В годовом измерении экспорт ИТ-услуг продемонстрировал рост

В январе 2026 года объем экспорта ІТ-услуг Украины составил 508 миллионов долларов. Это принесло украинской экономике на 25.8% или $177 млн. меньше по сравнению с декабрем прошлого года.

Об этом сообщает Львовский ІТ-кластер со ссылкой на данные Национального банка.

В то же время, в годовом измерении экспорт ІТ-услуг продемонстрировал рост. По сравнению с январем 2025 года поступления увеличились на 3,9% или на $19 млн.

«Январь этого года показал стабильность и рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года: в 2025 году показатель составлял $489 млн — самый низкий результат с начала полномасштабного вторжения и рекордно низкий уровень для украинского ІТ-экспорта. Сегодня украинский ІТ-сектор остается одним из ведущих экспортеров услуг и обеспечивает значительные валютные поступления в экономику. Впрочем, эти данные скорее свидетельствуют о стабилизации, чем о росте, поскольку показатель остается на уровне января 2024 года», — прокомментировала руководитель команды исследований Львовского ІТ Кластера Ярина Возняк.

Доля ІТ в структуре экспорта услуг

Общая экспортная выручка всех услуг Украины в январе этого года составила $1,247 млрд, что на 24.5% или $405 млн меньше, чем в декабре 2025 года.

Доля компьютерных услуг в структуре всего экспорта услуг в январе 2026 года составила 40.7%, что на 0.9% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В то же время она снизилась на 0.7% по сравнению с декабрем 2025 года.

Напомним, ранее Finance.ua писал , что после двух лет сокращения в 2025 ІТ-отрасль продемонстрировала рост объемов экспорта. По итогам прошлого года экспортная выручка компьютерных услуг увеличилась на 3,3% и составила 6,66 миллиарда долларов. В декабре был зафиксирован самый высокий месячный показатель ІТ-экспорта по результатам 2025 года — $685 миллионов, в то время как октябрь замкнул тройку лидеров с показателем $566 миллионов.

