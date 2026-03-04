6,4 млрд грн в госбюджет в ходе аукциона по размещению ОВГЗ Сегодня 10:14 — Казна и Политика

6,4 млрд грн в госбюджет в ходе аукциона по размещению ОВГЗ

Как пишет Минфин, 6,4 млрд грн в эквиваленте привлечены в госбюджет в ходе аукциона по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) .

Облигации сроком 1,2 года с доходностью 15,19% годовых (средневзвешенная — 15,13%) обеспечили поступление более 2,1 млрд гривен.

Облигации сроком 3 года с доходностью 16,2% годовых (средневзвешенная — 16,16%) привлекли в бюджет более 2,1 млрд гривен.

Общий объем размещения гривневых ОВГЗ составил более 4,2 млрд гривен.

Также размещены облигации в долларах США сроком 1,5 года с доходностью 3,47% годовых (средневзвешенная — 3,43%) — привлечено 50,5 млн долларов США.

С начала 2026 года государство уже привлекло 109,4 млрд грн, а с начала полномасштабной войны — более 2,1 трлн. Все средства от размещения военных облигаций направляются на поддержку Вооруженных сил Украины и усиление финансовой устойчивости государства.

