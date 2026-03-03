Критические предприятия смогут иметь свои группы ПВО Сегодня 13:36 — Казна и Политика

Критическая инфраструктура получит дополнительную противовоздушную защиту

Кабинет Министров расширил возможности для объектной защиты предприятий критической инфраструктуры. Правительство разрешило предоставлять им дополнительное вооружение для усиления противовоздушной защиты.

Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

По ее словам, изменения внесены в экспериментальный проект по привлечению предприятий к государственной системе противовоздушной обороны, принятый в ноябре 2025 года.

Теперь предприятия критической инфраструктуры независимо от формы собственности могут создавать собственные группы ПВО.

Основные требования

Для состава таких групп вводятся квалификационные требования. Персонал будет проходить обучение и сертификацию в тех учебных заведениях, которые определены Министерством обороны.

Командование Воздушных Сил Вооруженных сил Украины сможет временно передавать предприятиям средства ПВО и боеприпасы на основании индивидуального решения по каждому объекту. Речь идет о вооружении, которое пока не используется боевыми подразделениями.

В случае использования боеприпасов, их пополнение будет производиться по упрощенной процедуре на основании акта о фактических затратах.

Правительство также обновляет порядок инвентаризации, хранения, учета и использования средств противовоздушной обороны и боеприпасов.

«Все решения принимаются под контролем военного командования и в рамках единой системы противовоздушной обороны ВСУ», — подчеркнула Свириденко.

Напомним, в ноябре прошлого года Кабинет Министров принял решение, открывающее для предприятий возможность приобщаться к формированию групп противовоздушной обороны во взаимодействии с Вооруженными Силами Украины. Решение осуществляется без дополнительного финансирования из государственного бюджета. Предприятия получают управляемый механизм усиления защиты собственных объектов.

Finance.ua рассказывал , что к участию могут присоединиться операторы критической инфраструктуры, обеспечивающие работу энергетики, связи, транспорта и водоснабжения. Также могут присоединиться предприятия, которые имеют соответствующие ресурсы, опыт или выполняют одно из требований:

осуществляют охранную деятельность;

имеют разрешение на работу со взрывчатыми материалами;

получили право на производство боеприпасов или взрывчатых веществ.

