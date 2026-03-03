В Украине отремонтируют более 3,5 миллионов квадратных метров дорог
В Украине стартовали текущие ремонты автодорог общего пользования.
Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.
По ее словам, сейчас выполняется первоочередное восстановление дорожного покрытия общей площадью более 3,5 млн кв. метров.
Речь идет не о капитальных, а об оперативных ремонтах дорожного покрытия на приоритетных участках, где работы уже возможны, учитывая погодные условия.
«В первую очередь это международные и национальные маршруты, обеспечивающие военную логистику, эвакуацию, подвоз гуманитарных грузов, жизнеобеспечение общин и работу критической инфраструктуры, в том числе и в прифронтовых общинах», — отметила глава правительства.
К работам привлечено более 140 бригад
В настоящее время привлечено более 140 бригад — почти 1000 работников.
«Правительство в дальнейшем будет увеличивать объемы ремонтов дорог и финансирования», — подчеркнула Свириденко.
Напомним, ранее Finance.ua писал, что в течение следующих шести месяцев дороги в Украине должны привести в порядок. В бюджете заложено 10,8 миллиарда гривен на ремонт дорог.
Поделиться новостью
Также по теме
В Украине отремонтируют более 3,5 миллионов квадратных метров дорог
Инвестфонд восстановления Украины получил заявок на $1,2 млрд
Аудиторы обнаружили нарушения при строительстве дорог: информацию передали правоохранительным органам
В ВР объяснили механизм индексации пенсий (инфографика)
НБУ увеличил предельные сроки расчетов для некоторых экспортных операций
В Кабмине обещают, что за полгода дороги «приведут в порядок»