В Украине отремонтируют более 3,5 миллионов квадратных метров дорог

Правительство начало оперативный ремонт дорог на ключевых маршрутах

В Украине стартовали текущие ремонты автодорог общего пользования.

Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

По ее словам, сейчас выполняется первоочередное восстановление дорожного покрытия общей площадью более 3,5 млн кв. метров.

Речь идет не о капитальных, а об оперативных ремонтах дорожного покрытия на приоритетных участках, где работы уже возможны, учитывая погодные условия.

«В первую очередь это международные и национальные маршруты, обеспечивающие военную логистику, эвакуацию, подвоз гуманитарных грузов, жизнеобеспечение общин и работу критической инфраструктуры, в том числе и в прифронтовых общинах», — отметила глава правительства.

К работам привлечено более 140 бригад

В настоящее время привлечено более 140 бригад — почти 1000 работников.

«Правительство в дальнейшем будет увеличивать объемы ремонтов дорог и финансирования», — подчеркнула Свириденко.

Напомним, ранее Finance.ua писал , что в течение следующих шести месяцев дороги в Украине должны привести в порядок. В бюджете заложено 10,8 миллиарда гривен на ремонт дорог.

