Инвестфонд восстановления Украины получил заявок на $1,2 млрд
Американо-украинский инвестиционный фонд восстановления подвел итоги первых двух месяцев работы. За это время через Инвестпортал подано 138 инвестиционных заявок.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.
По результатам работы комитета по поиску проектов 22 проекта отобраны для дальнейшей обработки. В восьми из них уже высокий уровень подготовки — именно они формируют портфель ориентировочной стоимостью $1,2 млрд.
«Количество поданных заявок и интерес со стороны международных инвесторов подтверждают главное: у Украины есть значительный нереализованный инвестиционный потенциал — и мы уже видим, как он превращается в конкретные проекты восстановления», — отметил Егор Перелыгин, заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины и руководитель инвестиционного направления.
Наибольший интерес к энергетике
Больше всего заявок в феврале поступило в сфере энергетики и энергетической безопасности — 62%. Далее — транспортная и логистическая инфраструктура — 16%, критические минералы — 12%, новейшие технологии и телекоммуникации — 8%.
В рамках усовершенствования процедуры отбора команда Фонда также обновила вебсайт.
Справка Finance.ua:
- Американо-Украинский инвестиционный фонд восстановления (United States-Ukraine Reconstruction Investment Fund) создан на основании Соглашения между правительством Украины и правительством Соединенных Штатов Америки;
- уставный капитал Фонда сформирован из взносов обеих сторон в равных долях — по $75 млн от США через Корпорацию финансирования международного развития США (DFC) и от Украины. Общий объем начального капитала составляет $150 млн;
- структура управления Фонда включает Управляющий совет и четыре профильных комитета: инвестиционный, аудиторский, административный и комитет по поиску проектов.
