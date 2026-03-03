Инвестфонд восстановления Украины получил заявок на $1,2 млрд Сегодня 03:34 — Казна и Политика

Инвестфонд восстановления Украины получил 138 заявок за два месяца

Американо-украинский инвестиционный фонд восстановления подвел итоги первых двух месяцев работы. За это время через Инвестпортал подано 138 инвестиционных заявок.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.

По результатам работы комитета по поиску проектов 22 проекта отобраны для дальнейшей обработки. В восьми из них уже высокий уровень подготовки — именно они формируют портфель ориентировочной стоимостью $1,2 млрд.

«Количество поданных заявок и интерес со стороны международных инвесторов подтверждают главное: у Украины есть значительный нереализованный инвестиционный потенциал — и мы уже видим, как он превращается в конкретные проекты восстановления», — отметил Егор Перелыгин, заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины и руководитель инвестиционного направления.

Наибольший интерес к энергетике

Больше всего заявок в феврале поступило в сфере энергетики и энергетической безопасности — 62%. Далее — транспортная и логистическая инфраструктура — ​​16%, критические минералы — 12%, новейшие технологии и телекоммуникации — 8%.

В рамках усовершенствования процедуры отбора команда Фонда также обновила вебсайт

Справка Finance.ua:

Американо-Украинский инвестиционный фонд восстановления (United States-Ukraine Reconstruction Investment Fund) создан на основании Соглашения между правительством Украины и правительством Соединенных Штатов Америки;

уставный капитал Фонда сформирован из взносов обеих сторон в равных долях — по $75 млн от США через Корпорацию финансирования международного развития США (DFC) и от Украины. Общий объем начального капитала составляет $150 млн;

структура управления Фонда включает Управляющий совет и четыре профильных комитета: инвестиционный, аудиторский, административный и комитет по поиску проектов.

