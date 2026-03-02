В ВР объяснили механизм индексации пенсий (инфографика) Сегодня 16:00 — Казна и Политика

С 1 марта проведена индексация пенсий и страховых выплат с применением коэффициента 1,121 (12,1%), что обеспечило повышение размеров соответствующих выплат в соответствии с действующим законодательством.

Комитет по социальной политике и защите прав ветеранов объяснил пожилым гражданам механизм индексации пенсий и проведения пенсионных выплат — смотрите инфографику ниже.

Ранее мы писали , что показатель средней зарплаты, который используют для расчета пенсии, ежегодно повышают. Его увеличивают по специальной формуле: берут 50% роста цен за прошлый год и 50% роста средней зарплаты в Украине за последние три года (по сравнению с предыдущими тремя годами).

Конкретно на базе этого коэффициента производят перерасчет пенсии в соответствии с законом.

Напомним, что за 1 месяц до достижения пенсионного возраста украинцы должны подать документы в Пенсионный фонд. Сделать это можно как лично, так и онлайн через портал ПФУ.

При оформлении через сервисный центр документы должны быть представлены в оригиналах. При обращении через веб-портал с наложением КЭП необходимо добавить цветные скан-копии или фото.

Ранее Finance.ua писал , что в Украине сроки назначения пенсии зависят от даты обращения, вида пенсии и специальных норм, действующих во время военного положения.

