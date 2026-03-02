НБУ увеличил предельные сроки расчетов для некоторых экспортных операций
Национальный банк Украины пересмотрел предельные сроки расчетов по отдельным экспортным операциям в соответствии с предложениями правительства. Соответствующее решение принято постановлением Правления НБУ от 26 февраля 2026 г. № 18. Новые правила вступили в силу 28 февраля 2026 года.
Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
Сроки расчетов увеличены до 270 дней
Национальный банк увеличил предельные сроки расчетов со 180 до 270 дней для операций по экспорту сельскохозяйственной и специализированной техники.
Новые сроки будут применяться к экспортным операциям, осуществленным с 1 марта 2026 года.
Речь идет о товарах, классифицируемых по таким кодам согласно УКТ ВЭД: 8424, 8428, 8432, 8716.
Ожидаемый эффект для экспорта
В Национальном банке отмечают, что увеличение сроков расчетов должно:
- содействовать расширению экспорта сельскохозяйственной и специализированной техники;
- стимулировать рост объемов ее производства и инвестирования в развитие машиностроительных предприятий;
- способствовать сохранению трудового потенциала и созданию новых рабочих мест;
- расширить возможности по освоению новых рынков сбыта;
- обеспечить увеличение поступлений валютной выручки в Украине.
