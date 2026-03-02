0 800 307 555
НБУ увеличил предельные сроки расчетов для некоторых экспортных операций

Казна и Политика
10
С 28 февраля действуют новые сроки расчетов для экспорта техники
Национальный банк Украины пересмотрел предельные сроки расчетов по отдельным экспортным операциям в соответствии с предложениями правительства. Соответствующее решение принято постановлением Правления НБУ от 26 февраля 2026 г. № 18. Новые правила вступили в силу 28 февраля 2026 года.
Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Сроки расчетов увеличены до 270 дней

Национальный банк увеличил предельные сроки расчетов со 180 до 270 дней для операций по экспорту сельскохозяйственной и специализированной техники.
Новые сроки будут применяться к экспортным операциям, осуществленным с 1 марта 2026 года.
Речь идет о товарах, классифицируемых по таким кодам согласно УКТ ВЭД: 8424, 8428, 8432, 8716.

Ожидаемый эффект для экспорта

В Национальном банке отмечают, что увеличение сроков расчетов должно:
  • содействовать расширению экспорта сельскохозяйственной и специализированной техники;
  • стимулировать рост объемов ее производства и инвестирования в развитие машиностроительных предприятий;
  • способствовать сохранению трудового потенциала и созданию новых рабочих мест;
  • расширить возможности по освоению новых рынков сбыта;
  • обеспечить увеличение поступлений валютной выручки в Украине.
По материалам:
Finance.ua
НБУ
