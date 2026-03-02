НБУ увеличил предельные сроки расчетов для некоторых экспортных операций Сегодня 09:33 — Казна и Политика

С 28 февраля действуют новые сроки расчетов для экспорта техники

Национальный банк Украины пересмотрел предельные сроки расчетов по отдельным экспортным операциям в соответствии с предложениями правительства. Соответствующее решение принято постановлением Правления НБУ от 26 февраля 2026 г. № 18. Новые правила вступили в силу 28 февраля 2026 года.

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Сроки расчетов увеличены до 270 дней

Национальный банк увеличил предельные сроки расчетов со 180 до 270 дней для операций по экспорту сельскохозяйственной и специализированной техники.

Новые сроки будут применяться к экспортным операциям, осуществленным с 1 марта 2026 года.

Речь идет о товарах, классифицируемых по таким кодам согласно УКТ ВЭД: 8424, 8428, 8432, 8716.

Ожидаемый эффект для экспорта

В Национальном банке отмечают, что увеличение сроков расчетов должно:

содействовать расширению экспорта сельскохозяйственной и специализированной техники;

стимулировать рост объемов ее производства и инвестирования в развитие машиностроительных предприятий;

способствовать сохранению трудового потенциала и созданию новых рабочих мест;

расширить возможности по освоению новых рынков сбыта;

обеспечить увеличение поступлений валютной выручки в Украине.

