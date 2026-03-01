Как выросли поступления военного сбора в январе
В январе 2026 года налогоплательщики перечислили 13,8 млрд грн военного сбора на поддержку Вооруженных сил Украины. Для сравнения год назад сумма составила 10,6 млрд грн — прирост составил 30%.
Об этом сообщает ГНС.
Лидеры по объемам перечислений
- Киев — 4,4 млрд грн,
- Днепропетровская область — 1,5 млрд грн,
- Львовская область — 1,1 млрд грн,
- Харьковская область — 0,9 млрд. грн.
Военный сбор обязателен для всех, кто получает доходы:
- ФЛП на едином налоге:
- 1, 2 и 4 группы оплачивают 10% от минимальной зарплаты, установленной на 1 января года — в 2026 году это 864,70 грн ежемесячно;
- 3 группа (кроме е-резидентов) — 1% от дохода ежеквартально.
- Предприниматели на общей системе — 5% чистого годового дохода;
- Наемные работники — 5% от начисленной зарплаты.
ФЛП и самозанятые лица, которые были мобилизованы или подписали контракт на службу, освобождаются от уплаты военного сбора.
Освобождение применяется автоматически на основе данных Единого государственного реестра призывников и военнообязанных и действует с первого числа месяца мобилизации или заключения контракта, но не ранее 24 февраля 2022 года.
Поделиться новостью
Также по теме
Как выросли поступления военного сбора в январе
В 1,5 раза больше, чем до начала полномасштабной: сколько туристического сбора уплатили ФЛП и компании
В НБУ сообщили, как изменится 100-гривневая купюра
МВФ утвердил новую программу для Украины на $8,1 млрд: когда поступит первый транш
Кабмин отменил часть разрешений для бизнеса
Сколько украинцев сейчас поддерживают вступление в ЕС — опрос