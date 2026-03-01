0 800 307 555
ру
Как выросли поступления военного сбора в январе

Казна и Политика
В январе 2026 года налогоплательщики перечислили 13,8 млрд грн военного сбора на поддержку Вооруженных сил Украины. Для сравнения год назад сумма составила 10,6 млрд грн — прирост составил 30%.
Об этом сообщает ГНС.

Лидеры по объемам перечислений

  • Киев — 4,4 млрд грн,
  • Днепропетровская область — 1,5 млрд грн,
  • Львовская область — 1,1 млрд грн,
  • Харьковская область — 0,9 млрд. грн.
Военный сбор обязателен для всех, кто получает доходы:
  • ФЛП на едином налоге:
  • 1, 2 и 4 группы оплачивают 10% от минимальной зарплаты, установленной на 1 января года — в 2026 году это 864,70 грн ежемесячно;
  • 3 группа (кроме е-резидентов) — 1% от дохода ежеквартально.
  • Предприниматели на общей системе — 5% чистого годового дохода;
  • Наемные работники — 5% от начисленной зарплаты.
ФЛП и самозанятые лица, которые были мобилизованы или подписали контракт на службу, освобождаются от уплаты военного сбора.
Освобождение применяется автоматически на основе данных Единого государственного реестра призывников и военнообязанных и действует с первого числа месяца мобилизации или заключения контракта, но не ранее 24 февраля 2022 года.
По материалам:
Finance.ua
Военный сбор
