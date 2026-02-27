Кабмин отменил часть разрешений для бизнеса Сегодня 08:33 — Казна и Политика

Кабинет Министров упростил условия ведения бизнеса и отменил два инструмента государственного регулирования, которые дублируют процедуры оценки влияния на окружающую среду.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.

Соответствующее решение правительство приняло на заседании 25 февраля 2026 года. Изменения внесены в постановления Кабинета Министров № 300 от 13 марта 2002 года и № 209 от 28 марта 2018 года.

Что отменили

Бизнесу больше не нужно согласовывать:

планы мероприятий по охране окружающей природной среды и защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. Ранее такие документы согласовывались с Госэкоинспекцией, ГСЧС и местными государственными администрациями;

нормативы предельно допустимого уровня влияния физических и биологических факторов стационарных источников загрязнения атмосферного воздуха Ранее их согласовали с органами санитарно-эпидемиологической службы.

Влияние решения на бизнес

Ожидается, что сокращение административных процедур ощутят более 50 тысяч субъектов предпринимательства только в обрабатывающей промышленности.

Основанием для разработки акта стал запрос из Дашборда проблем бизнеса и решения Межведомственной рабочей группы по ускоренному пересмотру инструментов государственного регулирования хозяйственной деятельности. Кроме того, нормативно-правовой акт актуализирован в соответствии с требованиями Закона Украины «Об административной процедуре».

