МВФ утвердил новую программу для Украины на $8,1 млрд: когда поступит первый транш

Первый транш в размере 1,5 млрд долларов США Украина получит уже в ближайшее время

Совет исполнительных директоров Международного валютного фонда 26 февраля 2026 года утвердил новую четырехлетнюю программу для Украины в рамках механизма расширенного финансирования (EFF) объемом 5,9 млрд специальных прав заимствования (СПЗ), что составляет около 8,1 млрд долларов США.

Об этом сообщает Национальный банк Украины.

Решение предусматривает незамедлительное выделение первого транша в размере 1,1 млрд СПЗ, или около 1,5 млрд долларов США.

«Новая программа EFF имеет целью сохранить достигнутую макроэкономическую и финансовую стабильность, а также расширить и углубить структурные реформы в условиях продолжающейся войны. Риски для программы EFF чрезвычайно высоки. Успех программы будет зависеть не только от дальнейшей поддержки международного сообщества с целью закрытия фискальных и внешних финансовых разрывов и восстановления долговой устойчивости, но и от решительности украинской власти в реализации амбициозных структурных реформ и готовности при необходимости принимать дополнительные меры», — заявила директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева.

По словам премьер-министра Юлии Свириденко, программа предусматривает продолжение реформ, которые обеспечили макроэкономическую и финансовую стабильность в предыдущие годы: «Что важно, новая программа сотрудничества с МВФ для Украины якорная для всей международной финансовой поддержки, в частности для получения кредита на 90 млрд евро от Европейского Союза».

Кроме финансирования от ЕС, как сообщила Свириденко, речь идет и о финансировании от стран G7, международных финансовых институций, а также об уменьшении долговых платежей по официальному долгу благодаря механизму долгового облегчения.

Объемы финансирования

В течение 2026 года Украина может получить от МВФ четыре транша на общую сумму 2,8 млрд СПЗ, что составляет примерно 3,8 млрд долларов США.

Это финансирование является частью более широкого пакета международной поддержки Украины общим объемом 136,5 млрд долларов США.

Новая программа будет опираться на результаты предыдущей программы EFF, утвержденной в 2023 году, и будет учитывать вызовы, связанные с продолжительной войной.

Основные задачи программы

Программа предусматривает сохранение макроэкономической и финансовой устойчивости, а также продолжение структурных реформ. В частности, она направлена ​​на обеспечение устойчивого послевоенного восстановления и поддержки курса Украины на вступление в Европейский Союз.

МВФ в своем релизе отмечает, что новая программа EFF будет способствовать мобилизации масштабного льготного финансирования от международных доноров и партнеров Украины для помощи в решении проблем с платежным балансом, достижении среднесрочной внешнеэкономической устойчивости и восстановлении долговой устойчивости как в базовом, так и в неблагоприятном сценариях.

Выполнение программы будет оцениваться по результатам регулярных пересмотров и содержать четкие количественные критерии эффективности и структурные маяки. В случае успешных мирных переговоров программа будет оперативно пересмотрена.

Макроэкономические приоритеты

Макроэкономические приоритеты программы включают:

реализацию взвешенной фискальной политики с мерами по усилению мобилизации доходов путем выравнивания условий конкуренции, сокращения уклонения от налогообложения, налоговой оптимизации;

закрепление ценовой стабильности и предотвращение внешних дисбалансов, в частности из-за повышения гибкости обменного курса;

сохранение стабильности финансового сектора.

Структурные реформы

Украина обязалась продолжить структурные реформы, направленные на послевоенное восстановление и европейскую интеграцию.

Речь идет, в частности, об:

усилении фискальных институций и налогового администрирования;

усовершенствовании систем управления и противодействия коррупции и уклонению от налогообложения;

развитии финансовой инфраструктуры и рынков капитала;

поддержке развития рыночной экономики;

расширении частного кредитования.

Когда Украина получит первый транш

Министерство финансов ожидает , что первый транш в размере 1,5 млрд долларов США Украина

Министр финансов Сергей Марченко отметил, накануне заседания Совета директоров МВФ Украина выполнила три предварительных мероприятия по запуску новой программы:

одобрен Государственный бюджет на 2026 год в соответствии с параметрами новой программы;

принято постановление Кабинета Министров Украины об обеспечении равных условий для плательщиков НДС в конкурентных процедурах публичных закупок;

представлен в парламент проект нового Трудового кодекса, предусматривающий, в частности, изменение определения занятости с целью уменьшения возможностей для скрытых трудовых отношений.

