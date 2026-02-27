0 800 307 555
Казна и Политика
В НБУ сообщили, как изменится 100-гривневая купюра
В 2026 году Национальный банк планирует выпустить обновленную купюру номиналом в 100 гривен.
Об этом сообщается в заявлении директора Департамента денежного обращения НБУ Олега Проходы в эфире телемарафона.
По его словам, еще в августе 2024 года НБУ начал выпуск модифицированных банкнот. У них дополненный дизайн — на банкнотах разместили лозунг современной Украины «Слава Украине! Героям слава!»
«В обращение ввели банкноты номиналом 50 гривен, 500 гривен, 1000 гривен. В прошлом году появились модифицированные банкноты 20 гривен, а со вчерашнего дня, с 25 февраля, в рамках планового выпуска мы выпустили 200 гривен модифицированных с этим лозунгом», — отметил он.
Вместе с тем, добавил Проход, другие элементы дизайна и защиты банкнот не изменились. Также остались неизменными описания и изображения.
«Кстати, в скором времени мы завершим этот процесс и выпустим в обращение и модифицированные 100 гривен в этом году. Об этом сообщим дополнительно», — отметил чиновник.
Также, по словам Проходы, НБУ изучает и внедряет мировой опыт по разработке дизайна и защиты. Некоторые решения уже появляются на банкнотах.
«Кстати, модифицированные банкноты номиналом 20 и 50 гривен, находящиеся в обращении, мы залоцировали, то есть они уже будут служить дольше и в обращении будут находиться дольше», — заверил он.
По материалам:
РБК-Україна
НБУ
Payment systems