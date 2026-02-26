Сколько украинцев сейчас поддерживают вступление в ЕС — опрос Сегодня 21:00 — Казна и Политика

Сколько украинцев сейчас поддерживают вступление в ЕС — опрос

Уровень поддержки вступления в Европейский Союз с конца 2021 года вырос на 20 процентных пунктов.

Об этом говорится в результатах опроса социологической службы Центра Разумкова при поддержке представительства Фонда Конрада Аденауэра в Украине.

Читайте также Разница в пенсии у мужчин и женщин в ЕС

Если бы референдум состоялся в ближайшее время, за членство в ЕС проголосовали бы 75% всех опрошенных и 88% планирующих принять участие в голосовании.

Для сравнения, в ноябре-декабре 2021 года вступление поддерживали 56% респондентов.

Возраст

Динамика поддержки также зависит от возраста: среди молодежи до 30 лет показатель составляет 82%, тогда как среди людей старше 60 лет — 68%.

Среди украиноязычных граждан интеграцию поддерживают 76%, среди русскоязычных — 69,5%.

Ожидание

Что касается сроков вступления в ЕС, остаются сдержанными. Около 23% опрошенных считают, что присоединение состоится через 5−10 лет, 21% прогнозируют срок в 3−5 лет, а 14% ожидают членства в течение ближайших 1−3 лет.

Еще 10% респондентов уверены, что Украина никогда не станет членом Европейского Союза.

Напомним, украинцы, которые находятся в странах Европейского Союза под временной защитой, в целом вносят положительный вклад в рынки труда и экономику государств-членов и не являются бременем для социальных систем. Об этом заявила специальный посланник ЕС по украинцам Ильва Йоганссон.

По ее словам, хотя уровень интеграции украинцев в рынок труда отличается в зависимости от страны, общая тенденция положительная, а занятость украинцев в государствах-членах растет.

«Общая ситуация такова, что они вносят вклад в рынок труда. И я думаю, что в будущем это будет ситуация, когда работодатели в государствах-членах будут их удержать», — отметила Йоганссон.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.