Термин «налоговое злоупотребление»: какие изменения готовят для ФЛП

Минфин обнародовал проект Закона Украины «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины об имплементации правил противодействия практикам уклонения от уплаты налогов, которые непосредственно влияют на функционирование внутреннего рынка Европейского Союза и Украины, в соответствии с Директивой Совета (ЕС) 2016/1164/ЄС от 12 июля 2016 года», пишет sud.ua

Этот проект обнародован для обсуждения, замечания и предложения к законопроекту Минфин просит предоставлять в письменной и/или электронной форме.

Цель

Законопроект разработан, в том числе, с целью обеспечения необходимого уровня защиты национальной системы налогообложения прибыли предприятий от практик уклонения (и избегания) от налогообложения, размывания налоговой базы и перемещения прибыли в юрисдикции с более низким уровнем налогообложения.

Что предлагают

Авторы законопроекта для противодействия уклонению от уплаты налогов предлагают в Налоговом кодексе:

ввести определение «налоговое злоупотребление» и связанных с ним понятий;

уточнить понятие «разумная экономическая причина»;

определить особенности корректировки финансового результата по операциям, имеющим признаки искусственности или не соответствующим критериям разумной экономической причины.

Фактически налоговые органы получат инструмент оценивать экономическое содержание операций, а не только их юридическую форму.

Что такое налоговое злоупотребление

Налоговым злоупотреблением будет считаться отдельная операция (договоренность, действие), комбинированная операция или ряд операций (договоренностей, действий), не соответствующих критериям признания комбинированной операции, основной целью или одной из основных целей которой (которых) ввиду всех соответствующих фактов и обстоятельств является получение налогоплательщиком налоговой выгоды (и/или освобождение от уплаты налогов или налогообложения, уменьшение суммы налоговых обязательств, перенесение (изменение в сторону увеличения) сроков возникновения и/или уплаты налоговых обязательств или получение возмещения или возврата налога, а сама операция (договоренность, действие), комбинированная операция или ряд операций (договоренностей, действий) при этом искусственный (искусственные).

Вводится термин «комбинированная операция» — совокупность операций (договоренностей, действий), которая с целью применения предыдущего термина считается единой операцией.

Термин «комбинированная операция» может применяться к операциям (договоренностям, действиям) нескольких лиц.

Также термин «комбинированная операция» может включать в себя операции (договоренности, действия), связанные с созданием, приобретением, удержанием или прекращением юридических лиц, получением, поддержанием или утратой такими лицами статуса плательщика того или иного налога, а также с получением, поддержанием или утратой такими лицами статуса резидента той или иной страны.

Если прибыль налогоплательщика освобождается от налогообложения, но налогоплательщик получил такую ​​прибыль вследствие совершения операции (договоренности, действия), комбинированной операции, или ряда операций (договоренностей, действий), не соответствующих критериям признания комбинированной операции, если такие операции (договоренности, действия) являются налоговым злоупотреблением, к такому объекту налогообложения применяется базовая (основная) ставка налога.

К доходам, полученным в результате операций (договоренностей, действий) или комбинированных операций, являющихся налоговым злоупотреблением, применяется ставка налога 30 процентов.

Расходы, понесенные по результатам совершения операций (договоренностей, действий) или комбинированных операций, являющихся налоговым злоупотреблением, не включаются в состав расходов предпринимателя.

Не включаются в сумму расходов лица, осуществляющего независимую профессиональную деятельность:

расходы, понесенные по результатам совершения операций (договоренностей, действий) или комбинированных операций, являющихся налоговым злоупотреблением.

Новшества для ФЛП

При получении плательщиком единого налога любой группы (независимо от группы плательщика) средств и/или имущества вследствие совершения операций (договоренностей, действий) или комбинированных операций, являющихся налоговым злоупотреблением, такие средства и/или имущество являются объектом налогообложения для такого налогоплательщика. При этом налогооблагаемой базой считается сумма полученных средств и/или стоимость полученного имущества.

К такому объекту налогообложения применяется ставка единого налога в размере 30 процентов от базы налогообложения.

Плательщики единого налога, которые в календарном квартале совершали операции (договоренности, действия) или комбинированные операции, являющиеся налоговым злоупотреблением, обязаны будут перейти на уплату других налогов и сборов, установленных НКУ.

Плательщики единого налога будут обязаны перейти на уплату других налогов и сборов, определенных Налоговым кодексом, в случае совершения операций (договоренностей, действий) или комбинированных операций, являющихся налоговым злоупотреблением — с первого числа месяца, следующего за налоговым (отчетным) кварталом, в котором проводились такие операции.

Среди оснований для принятия контролирующим органом решения об отказе в регистрации субъекта хозяйствования как плательщика единого налога появится еще одно, а именно:

осуществление таким субъектом в течение текущего календарного года и/или двух предыдущих календарных лет операций (договоренности, действия) или комбинированных операций, являющихся налоговым злоупотреблением.

Напомним, что налоговые проверки остаются ключевой проблемой для бизнеса в Украине. Об этом свидетельствуют результаты новой волны исследования «Налоговый индекс» за 2025 год.

Ключевой проблемой для компаний остаются налоговые проверки — на них жалуются 56% респондентов.

Также бизнес обеспокоен блокированием НДС-накладных (27%) и нарушением сроков валютного контроля в ВЭД (14%). О сложностях с возмещением НДС сообщили 10% опрошенных.

