Эстония объявила о выделении еще 1 млн евро на инициативу PURL

Казна и Политика
Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна сообщил о выделении эстонским правительством дополнительного взноса в механизм Prioritized Ukraine Requirements List (PURL) по закупке американского оружия для Украины.
«Эстония выделяет еще €11 миллионов на инициативу НАТО PURL. В течение четырех лет Украина неуклонно сопротивлялась неоправданной агрессии. Мы продолжаем нашу поддержку, чтобы они могли защитить свою независимость и суверенитет и обеспечить справедливый и длительный мир для Европы», — написал он в соцсети Х.
В конце сентября 2025 года Цахкна заявил, что Эстония выделит EUR10 млн на инициативу PURL.
Ранее писали, что Эстония приняла решение предоставить Украине 3,5 млн евро на закупку спутниковых систем Starlink. Оборудование усилит стабильность и защиту связи для украинских подразделений, в том числе на передовой. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны.
Закупка состоится через ІТ-коалицию — объединение 17 стран-партнеров, которое помогает развивать современную цифровую инфраструктуру для украинской армии.
Эстония запустила крупнейший в Европе аккумуляторный парк на 100 МВт, опыт которого станет ключевым для защиты украинской энергосистемы от блэкаутов и обстрелов.
Пока Европа стремительно переходит на зеленую энергию, Эстония сделала исторический шаг, который может стать дорожной картой для выживания украинской энергосистемы.
Так, в эстонском городе Кийза официально открыли крупнейший в континентальной Европе аккумуляторный парк, который призван укрепить стабильность энергосистемы и снизить колебания цен на электроэнергию.
Finance.ua
