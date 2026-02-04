Эстония показала, как защитить украинские города от блэкаутов Сегодня 10:23 — Энергетика

Эстония показала, как защитить украинские города от блэкаутов

Эстония запустила крупнейший в Европе аккумуляторный парк на 100 МВт, опыт которого станет ключевым для защиты украинской энергосистемы от блэкаутов и обстрелов.

Об этом сообщает издание Еrr

Пока Европа стремительно переходит на зеленую энергию, Эстония сделала исторический шаг, который может стать дорожной картой для выживания украинской энергосистемы.

Так, в эстонском городе Кийза официально открыли самый большой в континентальной Европе аккумуляторный парк, который должен укрепить стабильность энергосистемы и снизить колебания цен на электроэнергию.

Что такое парк в Кийзе

Аккумуляторный парк компании Evecon — это 54 массивных контейнера, набитые литий-ионными батареями общей мощностью 100 мегаватт. Система способна одновременно обеспечить светом около 90 тысяч домохозяйств.

По словам руководителя Evecon Карла-Йоонатана Квелла, после десинхронизации с российской энергосистемой Эстония с февраля прошлого года отвечает за баланс и частоту сети, а мощные аккумуляторные парки играют в этом ключевую роль.

Министр энергетики и окружающей среды Эстонии Андрес Сутть отметил, что такие объекты помогают урезать пиковые цены и сделать стоимость электроэнергии более прогнозируемой. Это важно как для потребителей, так и для инвесторов, принимающих решения в условиях энергетической трансформации.

Инвестиции в энергетику

Проект в Кийзе реализован при участии французских партнеров. Данный проект стал самой крупной частной инвестицией в истории энергетического сектора Эстонии.

До конца года Evecon планирует открыть еще один аналогичный аккумуляторный парк в Арукюле. Общая стоимость двух проектов составляет 170 миллионов евро.

«must have» для Украины

В Украине на сегодняшний день самая разветвленная, но и самая израненная энергосеть в Европе.

Именно поэтому, по словам экспертов, подобные аккумуляторные парки — наше будущее:

Децентрализация: Вместо одной большой ТЭС, которую легко атаковать, десятки таких парков аккумуляторов по всей стране могут создать «гибкую» сеть, которую невозможно вывести из строя одним ударом.

Вместо одной большой ТЭС, которую легко атаковать, десятки таких парков аккумуляторов по всей стране могут создать «гибкую» сеть, которую невозможно вывести из строя одним ударом. Быстрый старт: Аккумуляторы реагируют на падение частоты за миллисекунд. Это идеальный инструмент для поддержки системы после ракетных попаданий, пока энергетики переподключают линии.

Аккумуляторы реагируют на падение частоты за миллисекунд. Это идеальный инструмент для поддержки системы после ракетных попаданий, пока энергетики переподключают линии. Интеграция с ВИЭ: Украина планирует строить много ветровых и солнечных станций. Без таких «PowerBank-ов», как в Кийзе, эти станции могут разбалансировать сеть.

