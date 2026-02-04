Эстония показала, как защитить украинские города от блэкаутов
Эстония запустила крупнейший в Европе аккумуляторный парк на 100 МВт, опыт которого станет ключевым для защиты украинской энергосистемы от блэкаутов и обстрелов.
Об этом сообщает издание Еrr.
Пока Европа стремительно переходит на зеленую энергию, Эстония сделала исторический шаг, который может стать дорожной картой для выживания украинской энергосистемы.
Так, в эстонском городе Кийза официально открыли самый большой в континентальной Европе аккумуляторный парк, который должен укрепить стабильность энергосистемы и снизить колебания цен на электроэнергию.
Что такое парк в Кийзе
Аккумуляторный парк компании Evecon — это 54 массивных контейнера, набитые литий-ионными батареями общей мощностью 100 мегаватт. Система способна одновременно обеспечить светом около 90 тысяч домохозяйств.
По словам руководителя Evecon Карла-Йоонатана Квелла, после десинхронизации с российской энергосистемой Эстония с февраля прошлого года отвечает за баланс и частоту сети, а мощные аккумуляторные парки играют в этом ключевую роль.
Министр энергетики и окружающей среды Эстонии Андрес Сутть отметил, что такие объекты помогают урезать пиковые цены и сделать стоимость электроэнергии более прогнозируемой. Это важно как для потребителей, так и для инвесторов, принимающих решения в условиях энергетической трансформации.
Инвестиции в энергетику
Проект в Кийзе реализован при участии французских партнеров. Данный проект стал самой крупной частной инвестицией в истории энергетического сектора Эстонии.
До конца года Evecon планирует открыть еще один аналогичный аккумуляторный парк в Арукюле. Общая стоимость двух проектов составляет 170 миллионов евро.
«must have» для Украины
В Украине на сегодняшний день самая разветвленная, но и самая израненная энергосеть в Европе.
Именно поэтому, по словам экспертов, подобные аккумуляторные парки — наше будущее:
- Децентрализация: Вместо одной большой ТЭС, которую легко атаковать, десятки таких парков аккумуляторов по всей стране могут создать «гибкую» сеть, которую невозможно вывести из строя одним ударом.
- Быстрый старт: Аккумуляторы реагируют на падение частоты за миллисекунд. Это идеальный инструмент для поддержки системы после ракетных попаданий, пока энергетики переподключают линии.
- Интеграция с ВИЭ: Украина планирует строить много ветровых и солнечных станций. Без таких «PowerBank-ов», как в Кийзе, эти станции могут разбалансировать сеть.
