Отказ ЕС от российского газа вступил в силу: Венгрия обжалует решение в суде Сегодня 15:15 — Энергетика

Отказ ЕС от российского газа вступил в силу: Венгрия обжалует решение в суде

Регламент Европейского союза REPowerEU, которым установлено постепенное прекращение импорта в ЕС российского трубопроводного и сжиженного газа, опубликован в Официальном журнале ЕС и вступает в силу 3 февраля.

Об этом сообщила пресс-служба ЕС.

Регламент REPowerEU по газу (EU/2026/261) устанавливает правовые положения относительно постепенного прекращения импорта природного газа из россии и имеет целью окончательно положить конец зависимости ЕС от российского газа до 2027 года.

Он вступает в силу 3 февраля.

Регламент запрещает:

с 25 апреля 2026 г.: краткосрочные контракты на сжиженный природный газ (СПГ);

с 17 июня 2026 г.: краткосрочные контракты на трубопроводный газ;

с 1 января 2027 г.: долгосрочные контракты на импорт СПГ;

с 30 сентября 2027 г.: импорт трубопроводного газа по долгосрочным контрактам.

В исключительных случаях государства-члены ЕС могут продлить этот срок до 31 октября 2027 года, если их газовые хранилища заполнены ниже требуемого уровня.

Венгрия через суд оспаривает запрет

Венгрия оспаривает в Европейском суде запрет на импорт российских энергоносителей в ЕС, сообщил министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто.

«Я хотел бы четко заявить, что с точки зрения Венгрии существуют только более дорогие и менее надежные решения. Без российской сырой нефти и природного газа нельзя гарантировать ни безопасность энергоснабжения страны, ни поддержание результатов снижения стоимости коммунальных услуг», — сказал министр, цитирует Telex.

Діло По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.