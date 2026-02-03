0 800 307 555
ру
Отказ ЕС от российского газа вступил в силу: Венгрия обжалует решение в суде

Энергетика
13
Регламент Европейского союза REPowerEU, которым установлено постепенное прекращение импорта в ЕС российского трубопроводного и сжиженного газа, опубликован в Официальном журнале ЕС и вступает в силу 3 февраля.
Об этом сообщила пресс-служба ЕС.
Регламент REPowerEU по газу (EU/2026/261) устанавливает правовые положения относительно постепенного прекращения импорта природного газа из россии и имеет целью окончательно положить конец зависимости ЕС от российского газа до 2027 года.
Он вступает в силу 3 февраля.

Регламент запрещает:

  • с 25 апреля 2026 г.: краткосрочные контракты на сжиженный природный газ (СПГ);
  • с 17 июня 2026 г.: краткосрочные контракты на трубопроводный газ;
  • с 1 января 2027 г.: долгосрочные контракты на импорт СПГ;
  • с 30 сентября 2027 г.: импорт трубопроводного газа по долгосрочным контрактам.
В исключительных случаях государства-члены ЕС могут продлить этот срок до 31 октября 2027 года, если их газовые хранилища заполнены ниже требуемого уровня.

Венгрия через суд оспаривает запрет

Венгрия оспаривает в Европейском суде запрет на импорт российских энергоносителей в ЕС, сообщил министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто.
«Я хотел бы четко заявить, что с точки зрения Венгрии существуют только более дорогие и менее надежные решения. Без российской сырой нефти и природного газа нельзя гарантировать ни безопасность энергоснабжения страны, ни поддержание результатов снижения стоимости коммунальных услуг», — сказал министр, цитирует Telex.
По материалам:
Діло
Энергетика
