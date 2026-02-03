0 800 307 555
Трамп заявил, что Индия готова прекратить покупать российскую нефть

Энергетика
Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Индии Нарендра Моди
Президент США Дональд Трамп после телефонного разговора с премьер-министром Индии Нарендрой Моди заявил, что индийская сторона согласилась перестать покупать российскую нефть. По его словам, это может стать одним из факторов, способствующих скорейшему завершению российско-украинской войны.
Соответствующее заявление Трамп обнародовал в своей социальной сети Truth Social.
Трамп заявил, что Индия готова прекратить покупать российскую нефть
По словам президента США, в ходе разговора стороны обсудили ряд вопросов, в том числе торговлю и войну россии против Украины.
«Он согласился прекратить покупать российскую нефть — и покупать гораздо больше у США и, потенциально, у Венесуэлы. Это поможет закончить войну в Украине, где сейчас и еженедельно гибнут тысячи людей», — написал Трамп.
Также он заявил, что США и Индия договорились о торговом соглашении. В частности, Соединенные Штаты снизят пошлины на индийский импорт с 25% до 18%, а Индия согласилась установить нулевые пошлины на американские товары и увеличить объемы закупок продукции из США.

Реакция Нарендры Моди

Премьер-министр Индии подтвердил в соцсети X, что у него состоялся телефонный разговор с Дональдом Трампом, однако в своем заявлении не упомянул о возможном отказе от закупок российской нефти.
«Сегодня было здорово поговорить с моим дорогим другом президентом Трампом. Очень рад, что на продукцию, произведенную в Индии, теперь будет действовать пониженная пошлина в размере 18%. От имени 1,4 миллиарда жителей Индии выражаю огромную благодарность», — написал Моди.
Он подчеркнул, что сотрудничество между двумя величайшими демократиями мира приносит взаимную пользу и открывает значительные возможности для партнерства.
Нарендра Моди также подчеркнул важность лидерства Дональда Трампа для глобального мира, стабильности и процветания и заявил о поддержке усилий США по достижению мира.
В то же время, индийский премьер не подтвердил и не прокомментировал утверждение американского президента о согласии Индии прекратить закупку российской нефти.
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
