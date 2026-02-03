Под ударом были 8 областей Украины: Шмыгаль о последствиях атаки рф
Нанесены удары ключевыми видами баллистики и крылатыми ракетами, а также дронами: по многоэтажкам и теплоэлектроцентралям — по ТЭЦ и ТЭС, работающим в режиме обогрева районов в Киеве, Харькове и Днепре. Цели — не военные.
Об этом написал первый вице-премьер, министр энергетики Денис Шмыгаль.
«Исключительно гражданские: тысячи семей, в том числе детей, целенаправленно оставлены без тепла в самые суровые зимние морозы, температура погоды -25 °C! Каждый россиянин, причастный к планированию, поддержке и реализации этих ударов, совершенных с целью массового уничтожения украинцев, должен быть наказан!» — написал он.
В результате ночной атаки ТЭЦ Киева, Харькова, Днепра, Одессы получили существенные повреждения. Об этом заявил в эфире «Киев24» член комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Сергей Нагорняк.
«россия била по подстанциям „Укрэнерго“, которые как раз отвечают за передачу электрической энергии и распределение с атомных электростанций в Киев и в центральную часть Украины», — сообщает нардеп.
Где аварийные отключения
Аварийные отключения введены на Житомирщине. Как сообщает Житомироблэнерго, ограничения применены по команде диспетчерского центра НЭК «Укрэнерго». Соответственно графики отключений света в Житомире и области временно не действуют.
Ограничение введено и на Харьковщине. Харьковоблэнерго напоминает, что в ночь на 3 февраля рф нанесла удар по объектам энерго- и теплоснабжения в результате чего в регионе обесточены потребители.
Аварийные отключения добрались и до Черкасщины. По информации Черкассыоблэнерго, ограничения введены в Черкасской области с 9:46 по команде «Укрэнерго» из-за «последствий предыдущих ракетно-дроновых атак».
