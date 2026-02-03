россия нанесла самый мощный удар по украинской энергетике с начала года — ДТЭК
Ночью против 3 февраля россия нанесла самый мощный удар по украинской энергетике с начала 2026 года.
Об этом сообщает компания ДТЭК.
Под ударом оказались объекты генерации и распределения электроэнергии. Ракетные и дроновые атаки поразили теплоэлектростанции (ТЭЦ и ТЭС), работавшие в режиме обогрева в Киеве, Харькове и Днепре. Больше всего пострадали теплоэлектростанции ДТЭК.
Также атакован объект ДТЭК в Одесской области, из-за чего тысячи людей остались без электроснабжения.
Последствия для потребителей
В Киеве на левом берегу города, в частности, в Днепровском и Дарницком районах, введены экстренные отключения. На правом берегу столицы действуют временные графики подачи электроэнергии.
Энергосистема работает с серьезными ограничениями.
«Энергетики делают все возможное, чтобы стабилизировать питание пострадавших районов», — подчеркнули в ДТЭК.
Напомним, ранее Finance.ua со ссылкой на министра энергетики Дениса Шмыгаля писал, что ночью были нанесены удары ключевыми видами баллистики и крылатыми ракетами, а также дронами по многоэтажкам и теплоэлектроцентралям — по ТЭЦ и ТЭС, работающим в режиме обогрева районов в Киеве, Харькове и Днепре.
«Тысячи семей, в том числе детей, целенаправленно оставлены без тепла в самые суровые зимние морозы, температура погоды -25 °C!» — заявил Шмыгаль.
