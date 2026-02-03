0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

россия нанесла самый мощный удар по украинской энергетике с начала года — ДТЭК

Энергетика
56
Ночью против 3 февраля россия нанесла самый мощный удар по украинской энергетике с начала 2026 года.
Об этом сообщает компания ДТЭК.
Под ударом оказались объекты генерации и распределения электроэнергии. Ракетные и дроновые атаки поразили теплоэлектростанции (ТЭЦ и ТЭС), работавшие в режиме обогрева в Киеве, Харькове и Днепре. Больше всего пострадали теплоэлектростанции ДТЭК.
Также атакован объект ДТЭК в Одесской области, из-за чего тысячи людей остались без электроснабжения.

Последствия для потребителей

В Киеве на левом берегу города, в частности, в Днепровском и Дарницком районах, введены экстренные отключения. На правом берегу столицы действуют временные графики подачи электроэнергии.
Энергосистема работает с серьезными ограничениями.
«Энергетики делают все возможное, чтобы стабилизировать питание пострадавших районов», — подчеркнули в ДТЭК.
Читайте также
Напомним, ранее Finance.ua со ссылкой на министра энергетики Дениса Шмыгаля писал, что ночью были нанесены удары ключевыми видами баллистики и крылатыми ракетами, а также дронами по многоэтажкам и теплоэлектроцентралям — по ТЭЦ и ТЭС, работающим в режиме обогрева районов в Киеве, Харькове и Днепре.
«Тысячи семей, в том числе детей, целенаправленно оставлены без тепла в самые суровые зимние морозы, температура погоды -25 °C!» — заявил Шмыгаль.
По материалам:
Finance.ua
ЭнергетикаЭлектроэнергияЭнергетика Украины
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems