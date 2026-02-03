0 800 307 555
Всемирный банк направит $40 млн для Укрэнерго на восстановление энергосистемы

Энергетика
Всемирный банк направит $40 млн НЭК «Укрэнерго» для закупки оборудования, необходимого для восстановления энергии после атак рф.
Об этом сообщил первый вице-премьер-министр энергетики Денис Шмыгаль по результатам разговора с управляющим директором ВБ по операционной деятельности Анной Бьерде.
«Провел разговор с Анной Бьерде. Поблагодарил Всемирный банк за постоянную поддержку Украины, в частности нашей энергетической системы. Договорились о дальнейшей помощи: Всемирный банк планирует направить до $40 млн для „Укрэнерго“ на закупку оборудования, необходимого для восстановления энергосистемы. Вместе работаем над ее усилением», — написал Шмыгаль в сети Х.
Ранее мы писали, что в течение следующих лет восстановление украинской энергетики, разрушенной российским агрессором, сосредоточится в первую очередь на газовой электрогенерации вместо старых угольных ТЭС. Об этом рассказал директор Центра исследований энергетики Александр Харченко. По его убеждению, в первую очередь будет развиваться управляемая электрогенерация. То есть та, которая генерирует электроэнергию, когда нужно, а не когда может (как солнечные или ветровые электростанции).
По материалам:
Finance.ua
ЭнергетикаЭлектроэнергия
