Транзит российской нефти через Украину сократился до рекордного уровня (инфографика)

Объемы транспортировки российского сырья по южной ветке нефтепровода «Дружба» упали до нового минимума.
В 2025 году Украина транспортировала около 9,73 млн. тонн нефти рф, что на 14% меньше, чем в 2024 году.
Об этом сообщает ExPro.
Это самое низкое значение более чем за 10 лет.
Дальнейшее падение объемов транзита российской нефти связано с двумя факторами. Во-первых, Чехия в марте полностью прекратила покупку российской нефти, из-за чего транзит в Чехию прекратился в начале марта 2025 г. В течение 2025 г. поставки по «Дружбе» в Чехию составили всего 0,52 млн т, в 5 раз меньше, чем в 2024 году 2,7 млн т).
Во-вторых, транзит российской нефти оставался нестабильным на протяжении года, а в отдельные месяцы объемы падали до минимума за десятилетия. Например, в августе 2025 года транзит составил всего 430 тыс. т. Украина осуществляла атаки на нефтеперекачивающие станции на территории россии, что повлияло на объемы транспортировки сырой нефти из рф в Европу.

Кто покупает российскую нефть

Больше всего российской нефти в 2025 году было поставлено в Словакию — почти 4,9 млн т, на 24% больше, чем в 2024 году. Кроме того, в Венгрию транспортировано 4,35 млн т млн т нефти, на 8% меньше, чем в прошлом.
В результате санкций Украины против «Лукойла» в 2024 г. новым заказчиком услуг транспортировки с 9 сентября 2024 г. стала венгерская MOL Nyrt., покупающая российскую нефть на белорусско-украинской границе.
Транзит российской нефти через Украину продолжается и в 2026 году, а по сообщению нового министра энергетики Украины Дениса Шмыгаля остановка транзита нефти не планируется до конца действующего договора. Напомним, договор на транзит истекает в конце 2029 года.
В то же время россия 27 января атаковала инфраструктуру нефтепровода «Дружба» во Львовской области, что, вероятно, привело к остановке транзита.
По материалам:
Finance.ua
