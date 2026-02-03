Постепенный отказ ЕС от российского газа вступает в силу 3 февраля — опубликовали документ
В Официальном журнале Евросоюза 2 февраля опубликован регламент REPowerEU, устанавливающий постепенное прекращение импорта в ЕС российского трубопроводного газа и СПГ.
Об этом сообщила пресс-служба ЕС.
«Опубликованный регламент REPowerEU по газу (EU/2026/261) устанавливает правовые положения постепенного прекращения импорта природного газа из россии. Это решение, принятое в конце прошлого года, имеет целью окончательно положить конец зависимости ЕС от российского газа до 2027 года», — говорится в сообщении ЕС.
Отмечается, что после публикации в Официальном журнале регламент REPowerEU вступает в силу на следующий день, 3 февраля.
Регламент запрещает:
- с 25 апреля 2026 года: краткосрочные контракты на сжиженный природный газ (СПГ);
- с 17 июня 2026 года краткосрочные контракты на трубопроводный газ;
- с 1 января 2027 года: долгосрочные контракты на импорт СПГ;
- с 30 сентября 2027 года: импорт трубопроводного газа по долгосрочным контрактам.
В исключительных случаях государства-члены могут продлить этот срок до 31 октября 2027 года, если их газовые хранилища заполнены ниже необходимого уровня, сообщили в пресс-службе ЕС.
