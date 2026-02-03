Постепенный отказ ЕС от российского газа вступает в силу 3 февраля — опубликовали документ Сегодня 09:45 — Энергетика

В Официальном журнале Евросоюза 2 февраля опубликован регламент REPowerEU, устанавливающий постепенное прекращение импорта в ЕС российского трубопроводного газа и СПГ.

Об этом сообщила пресс-служба ЕС.

«Опубликованный регламент REPowerEU по газу (EU/2026/261) устанавливает правовые положения постепенного прекращения импорта природного газа из россии. Это решение, принятое в конце прошлого года, имеет целью окончательно положить конец зависимости ЕС от российского газа до 2027 года», — говорится в сообщении ЕС.

Отмечается, что после публикации в Официальном журнале регламент REPowerEU вступает в силу на следующий день, 3 февраля.

Регламент запрещает:

с 25 апреля 2026 года: краткосрочные контракты на сжиженный природный газ (СПГ);

с 17 июня 2026 года краткосрочные контракты на трубопроводный газ;

с 1 января 2027 года: долгосрочные контракты на импорт СПГ;

с 30 сентября 2027 года: импорт трубопроводного газа по долгосрочным контрактам.

В исключительных случаях государства-члены могут продлить этот срок до 31 октября 2027 года, если их газовые хранилища заполнены ниже необходимого уровня, сообщили в пресс-службе ЕС.

