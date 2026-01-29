ЕС освободит США и Катар от проверок в рамках запрета российского газа Сегодня 19:33 — Энергетика

Европейский Союз освободит основных поставщиков газа, включая США и Катар, от дополнительных проверок в рамках предстоящего запрета на импорт российского газа.

Об этом говорит проект документа Европейской комиссии, пишет Reuters.

План ЕС по запрету российского газа

На этой неделе страны ЕС окончательно одобрили обязательный план поэтапного отказа от импорта российского газа до конца 2027 года.

Чтобы обеспечить исполнение запрета, ЕС потребует от компаний подтверждения страны производства газа или сжиженного природного газа (LNG) за пять дней до его прибытия на территорию блока. Однако это требование не будет распространяться на ключевых поставщиков и страны, где риск поступления российского газа в их экспортные потоки считается низким.

Исключения предоставляются для США, Норвегии, Катара, Великобритании, Алжира и Нигерии.

Решение основывается на факторах, в частности на наличии собственного запрета на российский газ или отсутствия инфраструктуры, позволяющего проникновение российских поставок в сеть страны.

Представитель Европейской комиссии от комментариев по проекту документа отказался. В то же время документ еще может измениться перед официальной публикацией в ближайшие дни.

Поставщики газа в ЕС

В 2025 году Норвегия была крупнейшим поставщиком газа в ЕС, за ней следовали США и россия, сообщает Институт энергетической экономики и финансового анализа (IEEFA):

Норвегия поставила 89 миллиардов кубометров газа;

США — 81 млрд кубометров;

россия — 37 млрд кубометров.

Для сравнения, в 2021 году, до начала полномасштабного вторжения в Украину, россия поставляла в ЕС 151 млрд кубометров газа.

Напомним, ранее Finance.ua писал , что 26 января 27 государств-членов Европейского Союза официально приняли регламент о поэтапном отказе от импорта российского трубопроводного газа и сжиженного природного газа (LNG). Решение стало ключевым этапом реализации плана REPowerEU, заключающегося в прекращении зависимости ЕС от российских энергоресурсов.

Согласно принятому регламенту, импорт российского трубопроводного газа и LNG в ЕС будет запрещен. Запрет начнет действовать через 6 недель после его вступления в силу.

Для действующих контрактов предусмотрен переходный период.

Полный запрет на импорт российского LNG вступит в силу с начала 2027 года, а на поставку трубопроводного газа — с осени 2027 года.

