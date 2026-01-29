0 800 307 555
Государство будет компенсировать до 300 тыс. грн на генераторы для многоквартирных домов

Энергетика
В рамках программы государство будет предоставлять от 100 до 300 тыс. грн на один дом для приобретения энергооборудования.
Кабинет Министров запускает программу поддержки многоквартирных домов для автономного электропитания во время длительных отключений — « СвітлоДім ".
Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

Что предусматривает программа

В рамках программы государство будет предоставлять от 100 до 300 тыс. грн на один дом для приобретения энергооборудования, в частности:
  • генераторов;
  • аккумуляторов;
  • инверторов;
  • оборудования для автономного питания.
Вырученные средства необходимо использовать в течение 45 дней с момента их перечисления.
Подать заявку на участие в программе могут ОСМД, жилищные и обслуживающие кооперативы, управляющие многоквартирными домами независимо от формы собственности.
Подать заявку могут объединения совладельцев и управляющие домов онлайн через Дію. Рассматривает и одобряет заявки комиссия при Минразвития. Использовать средства нужно за 45 дней.
Программа будет действовать в общинах с чрезвычайной ситуацией в энергетике, начиная с Киева и области.
О старте подачи заявок на получение помощи в рамках программы дополнительно уведомит Минразвития.
Напомним, ранее Finance.ua писал, что правительство также упростило процедуру установки солнечных электростанций на зданиях. Ранее установка солнечных систем трактовалась как реконструкция или капитальный ремонт. Правительство упростило правила установления и исключило эти работы из перечня нуждающихся в специальных документах.
Кроме того, правительство запускает новую грантовую помощь в рамках программы «Власна справа». Предприниматели в Украине могут получить средства на генераторы и зарядные станции, чтобы работать и предоставлять услуги при обесточивании и блэкаутах.
ЭнергетикаЭлектроэнергияКабмин
