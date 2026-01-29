С 29 января в Киеве будут действовать индивидуальные графики для каждого дома Сегодня 10:37 — Энергетика

Временные графики будут индивидуальны для каждого дома и могут корректироваться в зависимости от ситуации в энергосистеме.

В ночь на 29 января Киев перешел от экстренных отключений электроэнергии к временным графикам. Они будут действовать вместо аварийных ограничений, применявшихся более двух недель после российских атак на энергетическую инфраструктуру.

Об этом сообщили в компании ДТЭК.

Индивидуальные графики для каждого дома

В ДТЭК отмечают, что временные графики будут индивидуальными для каждого дома и могут корректироваться в зависимости от ситуации в энергосистеме.

По информации компании, графики будут иметь ряд особенностей:

отключения будут неравномерными в разных районах города из-за характера повреждений энергосистемы;

они не привязаны к привычным очередям (1.1, 1.2, 2.1 и т. п. );

); для каждого дома будет формироваться отдельный график;

посмотреть его можно будет на сайте или в чат-боте ДТЭК и Yasno (возможны задержки обновления до пяти минут из-за нагрузки на сайт).

«В первые несколько дней временные графики будут дорабатываться в процессе. Поэтому заранее просим извинения за возможные неточности. Мы запускаем графики так быстро, как только можем, чтобы у киевлян появилась хоть небольшая опора для планирования своего дня», — сообщили в ДТЭК.

Генеральный директор Yasno Сергей Коваленко добавил , что введение временных графиков даст жителям столицы возможность хотя бы частично планировать свое время.

По его словам, эти графики не стабилизационные в классическом понимании, но они лучше, чем полная неопределенность. Переход к ним не означает, что все повреждения уже устранены, энергетики продолжают восстановительные работы после обстрелов.

