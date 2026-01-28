0 800 307 555
Деснянский район Киева полностью зависит от ТЭЦ-6, альтернатив для тепла нет — руководитель райадминистрации

Энергетика
73
Пункты обогрева на жилом массиве Троещина.
Пункты обогрева на жилом массиве Троещина.
Деснянский район Киева, включая Троещину — крупнейший жилой массив столицы, полностью зависит от теплоэлектроцентрали № 6. Альтернативных источников теплоснабжения нет.
Об этом заявил руководитель Деснянской районной государственной администрации Максим Бахматов в интервью hromadske.

Альтернативы ТЭЦ-6 не существует

По словам Бахматова, ни один альтернативный источник тепла для района не был создан ни до полномасштабной войны, ни в течение последних четырех лет.
Он отметил, что пока нет прогнозов относительно возобновления стабильного теплоснабжения в районе. Кроме того, существует риск полного блэкаута.

Риски для водо- и энергоснабжения

Руководитель РГА сообщил, что на ТЭЦ-6 используется устаревшая система насосных станций подачи воды, потребляющая около 15 МВт электроэнергии. По его словам, модернизация оборудования могла бы существенно снизить энергопотребление, однако таких работ не проводили.
За все эти годы никто не сделал апгрейд, чтобы она тянула в 10 раз меньше, а все это реально. Это условно, как со старого телефона перейти на новый. Пока есть вода, город есть. Потому что, простите, канализация — это три часа, и все, дом закрывается", — отметил он.
На вопрос, стоит ли жителям Троещины готовиться к полному блэкауту, глава района ответил, что риски касаются не только этого микрорайона.
В то же время, он отметил, что в настоящее время вопрос эвакуации жителей не рассматривается. По его словам, вероятно соответствующие протоколы существуют, однако он с ними не ознакомлен.

Последствия последней атаки на энергетику Киева

Последний массированный удар по энергетической инфраструктуре столицы произошел в ночь на 24 января. В результате атаки на левом берегу Киева возникли перебои с тепло- и водоснабжением.
Повреждение зданий зафиксировано в пяти районах столицы.
На 26 января 725 жилых домов в Деснянском районе оставались без отопления. И количество не уменьшается.
По материалам:
hromadske
