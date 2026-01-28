0 800 307 555
Дефицит электроэнергии невозможно покрыть внутренними источниками и импортом — «Укрэнерго»

Энергетика
29
В энергосистеме Украины возник острый дефицит мощности, покрыть который за счет существующей генерации и импорта электрической энергии на данный момент невозможно.
Об этом заявил глава НЭК «Укрэнерго» Виталий Зайченко во время онлайн-участия в заседании правления Европейской Бизнес Ассоциации.

Потребность в инвестициях

В таких условиях, как считает он, для украинской энергетики очень важно привлечение частных инвестиций в строительство объектов генерации.
«В частности, благодаря спецаукционам „Укрэнерго“ за прошедший год в энергосистеме появилось 423 МВт новых генерирующих мощностей», — заявил председатель правления НЭК «Укрэнерго» Виталий Зайченко.
Резервные источники бизнеса могут снизить дефицит

Отдельное внимание глава «Укрэнерго» обратил на необходимость интеграции в общую сеть генерирующих установок, которые в настоящее время бизнес и промышленные предприятия используют исключительно как резервные источники питания.
По его словам, речь идет об установках, которые задействуются при почасовых или аварийных отключениях электроэнергии.
«В случае работы на рынке электроэнергии такие установки могли бы покрывать часть дефицита мощности в энергосистеме и приносить прибыль своим владельцам», — добавил он.
По материалам:
Економічна Правда
Энергетика
