Минцифры предлагает сдавать свои генераторы в аренду, чтобы питать станции мобильных операторов

В Министерстве цифровой трансформации рассказали о программе «Генератор связи», по которой граждане и бизнесы могут запитать базовые станции операторов своими генераторами за определенную оплату.

«К примеру, вы руководитель торгового или офисного центра и используете стационарный промышленный генератор. Операторы могут подключить к нему поблизости базовую станцию. Тогда во время блэкаута вокруг жители смогут позвонить близким или экстренным службам. Если готовы разделить генератор с мобильными операторами — напишите, пожалуйста, на эту почту — generator@thedigital.gov .ua», — рассказал министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

Сдать в аренду можно генератор мощностью от 7,2 кВт. После подключения владелец может получить от 110 до 140 грн за час. За 12 часов работы питания базовой станции физическое лицо получит около 1320 грн, юридическое — около 1720 грн.

«Чтобы присоединиться к проекту, позвоните по телефону на бесплатную горячую линию по номеру 0 800 33 63 28 (график работы: пн-пт с 9:00 до 18:00, суббота-воскресенье — выходные). Оператор подберет ближайшую базовую станцию ​​для вашей локации, объяснит условия, рассчитает ориентировочную сумму оплаты и передаст ваши контакты оператору», — объясняют в Минцифры.

После этого на связь выйдет оператор, который проверит технические возможности, договорится об условиях и заключит соглашение. Владелец генератора отвечает за его обслуживание и заправку. За техническое подключение к базовой станции отвечают работники оператора.

Кто может присоединиться

физические лица;

ФЛП (на общей системе или 3-й группы);



юридические лица.



