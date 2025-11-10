Украина получит не менее 300 млн кубометров американского LNG, — Светлана Гринчук
Компания «Нафтогаз Украины» и польская Orlen подписали соглашение о поставках не менее 300 млн кубометров сжиженного природного газа (LNG) из США.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства энергетики.
«Мы благодарим партнеров из США и Польши за эту важную поддержку энергетической устойчивости Украины в условиях, когда россия продолжает ежедневно атаковать нашу энергетическую и газовую инфраструктуру», — отметила министр энергетики Светлана Гринчук.
По ее словам, подписание соответствующего меморандума касается не только неотложных потребностей, но и открывает возможности для долгосрочного сотрудничества в направлении диверсификации маршрутов поставок и укрепления энергетической безопасности Европы при поддержке США.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский ранее сообщил, что из 2 млрд долларов, необходимых для импорта газа в отопительный сезон, в настоящее время не хватает 750 млн долларов.
«На сегодняшний день мы понимаем, что у нас не хватает где-то 750 млн из 2 млрд, о которых мы говорим по газу. Только что президент (Еврокомиссии Урсула) фон дер Ляен сказала, что 127 млн евро нам еще дадут поддержки. Мы благодарны за это», — рассказал Зеленский.
Finance.ua также писал, что на конец 2025 года общий объем американского сжиженного газа, поступающего в Украину, составит 500 млн кубометров.
