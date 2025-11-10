Австралия через посредников импортировала миллионы тонн российской нефти в обход санкций — The Guardian Сегодня 21:34 — Энергетика

Австралия, несмотря на прекращение прямой закупки топлива у россии после ее полномасштабного вторжения в Украину, с 2023 года импортировала более трех миллионов тонн нефтепродуктов российского происхождения через «лазейку» в санкциях.

Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на Европейский Центр исследований энергетики и чистого воздуха (Crea).

Санкции Австралии позволяют покупать российскую нефть через третьи страны. По данным правительства Австралии, с января 2023 почти четверть всего импорта переработанной нефти в страну поступает из Сингапура. Важным звеном в этой цепочке поставок является терминал сингапурского порта Джуронг, частично принадлежащий инвестиционному фонду австралийского банка Macquarie.

По данным анализа торговых данных Kpler, подтвержденных Crea, с 2023 года Сингапур получил от россии более 22 млн тонн нефтепродуктов. Треть этих объемов поступила в терминал порта Джуронг.

В ответ на запрос представитель Macquarie сообщил, что мажоритарным владельцем терминала является сингапурская государственная структура, и его деятельность подчиняется местному и международному законодательству. В то же время в банке не подтвердили, что через терминал не продавалась нефть российского происхождения в Австралию.

Как отмечается, терминал продавал нефть таким крупным трейдерам, как Trafigura и Vitol. После этого Vitol продавал их, в частности оператору АЗС Shell и подрядчику австралийских вооруженных сил Viva Energy.

По словам аналитика Crea Вайбхава Рагунандана, это косвенно способствует увеличению добычи нефти в россии и налоговым поступлениям в российский бюджет.

Это серьезная лазейка, которой пользуются австралийские покупатели, которые, хотя и не нарушают закон, несомненно нарушают этические нормы. Это явно подрывает поддержку Австралией Украины. Это не только позволяет продолжать поставки российской нефти, но и позволяет австралийским компаниям получать с этого прибыль", — заявил Рагунандан.

