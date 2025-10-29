0 800 307 555
Индия ищет пути продолжения закупок российской нефти после санкций США — Bloomberg

Энергетика
30
Государственные нефтеперерабатывающие компании Индии анализируют возможность дальнейших закупок российской нефти со скидкой, пытаясь работать через более мелких поставщиков вместо подсанкционных энергетических гигантов «Роснефть» и «Лукойл», которые на прошлой неделе попали под ограничения США.
Об этом пишет Bloomberg.
После оглашения Вашингтоном нового пакета санкций индийские нефтепереработчики Indian Oil Corp., Bharat Petroleum Corp. и Hindustan Petroleum Corp. приостановили закупки российской марки Urals и ждут указаний правительства.
По данным источников в отрасли, компании пытаются определить, сколько нефти еще возможно импортировать в обход санкций через не заблокированные структуры в россии и по какой цене. Также исследуется, будет ли часть нефти «Роснефти» переправляться на рынок через других продавцов.
Как известно, четыре подсанкционных российских производителя обеспечивали более 80% импорта российской нефти в Индию в 2024 году.
Финансовый директор Indian Oil Анудж Джайн заявил, что компания не планирует полностью отказываться от российской нефти, если поставки не будут нарушать международные ограничения.
«Если к нам обратится не подсанкционная структура с соблюдением ценового потолка и условий транспортировки, мы продолжим покупать», — сказал он.
Крупнейшим покупателем Urals к этому времени была частная Reliance Industries, которая уже начала активно искать альтернативные поставки с Ближнего Востока и США. Единственным исключением может стать Nayara Energy, фактически контролируемая «Роснефтью» и уже находящаяся под санкциями ЕС и Великобритании — она не демонстрирует намерений сокращать импорт.
Как отмечает издание, государственные НПЗ Индии пока ожидают официальной позиции правительства, пытаясь сохранить баланс между отношениями с россией и риском вторичных санкций, которые могут повлиять на их торговые отношения с США.
По материалам:
Слово і Діло
