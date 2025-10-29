0 800 307 555
ру
«Укрэнерго» работает над максимальным пропуском импорта э/э

Энергетика
17
НЭК «Укрэнерго» работает сейчас с европейскими партнерами над расчетом и увеличением пропускной способности интерконнекторов для импорта электроэнергии из Европы, которая составляет 2100 МВт.
Об этом сообщил глава правления компании Виталий Зайченко на брифинге в «Укринформе» во вторник.
«Это то, на что мы как энергосистема Украины рассчитываем в самые тяжелые периоды. На текущий момент величина интерконнекторов для импорта электроэнергии из Европы составляет 2100 МВт, и мы продолжаем работать над тем, чтобы получить цифру больше 2100 МВт», — сказал он.
В то же время, по словам главы «Укрэнерго», в настоящее время импортный потенциал не используется в полной мере из-за повреждений внутренних сетей в энергосистеме Украины вследствие вражеских атак на объекты энергетической инфраструктуры.
«Это также наша задача и приоритет номер один — сделать так, чтобы все эти 2100 МВт могли быть потреблены в энергосистеме Украины в критической ситуации», — подчеркнул Зайченко.
Украина и ЕС договорились увеличить максимальную мощность импорта электроэнергии из стран ЕС с 1 декабря 2024 года с 1,7 до 2,1 ГВт.
Украина также дополнительно имеет возможность гарантированных 250 МВт мощности перетоков из ЕС в режиме аварийной помощи.
В свою очередь, с марта 2025 года европейские операторы системы передачи имеют возможность ежемесячно пересматривать лимит пропускной способности для коммерческого обмена электроэнергией между ЕС, Украиной и Молдовой.
Інтерфакс-Україна
