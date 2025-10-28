0 800 307 555
Сколько стоят генераторы и их электроэнергия

Энергетика
Цена электроэнергии, полученной из бензинового или дизельного генератора, в несколько раз превышает тариф, установленный государством. «Если дневной тариф составляет 4,32 гривны за киловатт-час, то из генератора это получится до 30 гривен за киловатт».
Об этом рассказал директор консалтинговой компании «А-95» Сергей Куюн, пишет РБК-Украина.
Стоимость генераторов мы анализировали на одном из самых больших в Украине сервисов для сравнения цен и товаров в интернет-магазинах — Hotline. Средние цены на две самые популярные модели бензиновых генераторов мощностью до 3 кВт и одну популярную модель дизельного генератора мощностью 5 кВт.

Актуальные цены на топливо на одном из крупнейших украинских автопорталов AUTO.RIA. Оптимальным выбором современных бензиновых генераторов является бензин марки А-92.
По состоянию на 27 октября средняя цена на этот вид топлива составляет 57,14 гривны. Дизельное топливо в среднем стоит 55,56 гривны.

Наиболее популярной моделью бензинового генератора является K&S BASIC KSB 21i S, мощностью 1,8 кВт. В среднем это устройство стоит 18 900 гривен и потребляет 0,3 литра бензина на 1 кВт-ч.
При потреблении 0,3 литра бензина на 1 кВт-ч и средней цене топлива 57,14 грн, стоимость 1 кВт-ч составляет около 17,14 грн.
<i>Генератор SOLAX SDJ8500ME (фото Hotline)</i>
Генератор SOLAX SDJ8500ME (фото Hotline)
Вторая по популярности — модель MaXpeedingRODS MXR3500, мощностью 3 кВт. Этот генератор в среднем стоит 28 100 гривен и потребляет примерно 0,2 литра бензина на 1 кВт-ч — примерно 11,42 гривны, что почти в три раза выше тарифа для населения.
Следует отметить, что при расчете мы использовали средние значения потребления. Эти показатели могут изменяться в зависимости от количества подключенных устройств.
«На конечную цену электроэнергии влияет тип генератора, его мощность, уровень нагрузки и эффективность работы. Если подключать генератор только для нескольких приборов, то себестоимость электроэнергии получается просто космической», — пояснил Куюн.
Также мы не учитывали стоимость расходников и масла, замену которого нужно производить примерно каждые 50 часов работы генератора.
«За генераторами нужно следить, потому что они очень хрупкие. Среди обязательных работ — замена масла, фильтров и аккумуляторов. Такие профилактические работы могут стоить от нескольких сотен до нескольких тысяч гривен» — резюмировал эксперт.
Ранее мы писали, что после массированных обстрелов энергетической инфраструктуры и отключений света по Украине сеть торговых центров «Эпицентр» зафиксировала резкий рост спроса на товары для автономного энергообеспечения.
Согласно данным аналитического направления компании, уже на следующий день после произошедших в ночь с 9 на 10 октября воздушных атак продажи таких товаров выросли почти в 4 раза.
Больше всего возрос спрос на павербанки, горелки и туристические плитки (в 8,4 раза), зарядные станции (почти в 7 раз), а также фонари и газовые баллоны (в 3,7 раза).
По материалам:
Finance.ua
Деньги
