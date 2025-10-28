0 800 307 555
ру
Зеленский объявил официальный старт отопительного сезона

Энергетика
Во вторник, 28 октября, Украина официально начала отопительный сезон. Самой сложной остается ситуация в Шостке Сумской области. Власти уже обеспечили 70% финансирования на импорт газа и договорились о помощи со странами ЕС.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с журналистами, передает Общественное.

Отопление и поставка газа

По словам президента, официально отопительный сезон в Украине стартует 28 октября, хотя в отдельных общинах социальные объекты уже начали подключать к теплу.
«Мы нашли деньги — около 70% от необходимой суммы для импорта газа. Газ — это важная основа для отопления. Правительство обеспечит полное финансирование», — сказал Зеленский.
Самой сложной ситуацией он назвал Шостку, где подготовка к отопительному сезону продолжается в условиях дефицита ресурсов.

Энергетика и ПВО

Президент подчеркнул, что Украина работает в «реалистическом сценарии», одновременно восстанавливает поврежденные объекты и защищает действующую энергетическую инфраструктуру. Для этого увеличивают количество восстановительных бригад и штабов быстрого реагирования.
«Если будет достаточно ракет ПВО, потерь будет меньше», — подчеркнул он.
По словам Зеленского, вопрос дефицита некоторых типов ракет постепенно решается: «Перехватчики заработают, команд станет больше, будут сбивать больше».

Переговоры с международными партнерами

Президент сообщил, что Украина ведет переговоры с Германией и Италией о закупке оборудования для производства электроэнергии.
«Мы с канцлером Германии это проговорили. Есть две компании в Германии и Италии, производящие необходимое оборудование. Я показал, сколько нужно, и попросил профинансировать закупку по гуманитарным программам», — рассказал Зеленский.
По его словам, премьер Италии Джорджа Мэлони рассматривает два варианта помощи: поставки оборудования или поддержку газоснабжения. Украине оба варианта подходят.
Кроме того, поддержку пообещала президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, а также достигнуты договоренности с Нидерландами.

Справка Finance.ua:

  • Кабинет Министров продлил действие возложения специальных обязанностей (ВСО) на рынке электроэнергии до 30 апреля 2026 года. Это означает, что во время отопительного сезона граждане будут платить 4,32 грн за кВт/ч;
  • Ранее первый заместитель главы НБУ Сергей Николайчук заявил, что повышение жилищно-коммунальных тарифов и цен на энергию для населения в Украине является неизбежным шагом — это нужно для стабилизации экономики. По словам Николайчука, НБУ стремится достигать инфляционных целей не административными ограничениями, а с помощью последовательной монетарной политики. В то же время резкие ценовые скачки, в частности в сфере коммунальных тарифов, создают дополнительные риски для экономики.
По материалам:
suspilne.media
Payment systems