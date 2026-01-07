0 800 307 555
ру
«Укрэнерго» будет покупать электроэнергию у «Энергоатома» через специальные аукционы

Энергетика
25
НЭК «Укрэнерго» сможет покупать электроэнергию у НАЭК «Энергоатом» через специальные аукционы по двусторонним договорам.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства.
«Высокая стоимость электроэнергии для промышленности препятствует восстановлению экономики и снижает конкурентоспособность украинской промышленности на внешних рынках. Должны искать пути решения этого важного вопроса. Делаем еще один шаг в этом направлении, в частности, оптимизируя одну из составляющих тарифа на передачу электроэнергии, и продолжаем искать другие возможности», — отметил заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Виталий Киндратов.

Что изменится

По новым правилам НАЭК «Энергоатом» будет продавать электроэнергию для нужд НЭК «Укрэнерго», в частности для покрытия технологических потерь, по прогнозируемой цене, сформированной на основе средневзвешенных рыночных показателей, а не краткосрочных ценовых колебаний.
Это позволит снизить затраты в тарифе на передачу электроэнергии, который напрямую влияет на конечную цену для всех небытовых потребителей.
Фактически решение создает более стабильную и понятную модель ценообразования для небытовых потребителей в части тарифа на передачу электроэнергии. Предприятия получат возможность планировать свою себестоимость без резких тарифных скачков.
Продажа электроэнергии для нужд НЭК Укрэнерго будет производиться через специальные краткосрочные электронные сессии с возможностью применения скидки 30% от средневзвешенной рыночной цены.
Механизм будет действовать исключительно на период военного положения и не требует дополнительных расходов из государственного бюджета.
По материалам:
Finance.ua
ЭнергетикаЭнергетика Украины
