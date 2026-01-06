Мерц заявил, что Украина на грани гуманитарного энергетического кризиса
По словам канцлера Германии Фридриха Мерца, Украина «на грани гуманитарного энергетического кризиса».
Об этом говорится в письме канцлера к руководящим парламентским фракциям ХДС/ХСС и СДПГ, передает «Европейская правда «со ссылкой на ZDF.
Мерц обратился к партиям коалиции накануне встречи «коалиции решительных» в Париже, отметив, что Украина «на грани гуманитарного энергетического кризиса».
По его словам, путин не стремится к перемирию в четвертую зиму войны, а наоборот, отдал приказ о самых серьезных атаках на гражданскую инфраструктуру Украины. Поэтому Мерц обвиняет российское руководство в военных преступлениях.
Немецкое правительство нацелено покончить с войной. Однако это возможно только при условии, что в этот раз Украина получит от США и Европы настоящие гарантии безопасности, отмечает Мерц.
Справка Finance.ua:
- в декабре 2025 года Федеральное министерство иностранных дел Германии перечислило в Фонд поддержки энергетики Украины 160,11 млн евро. Это самый большой разовый вклад с начала деятельности Фонда;
- итого в течение декабря в Фонд поступило 245 млн евро новых взносов;
- эксперт по энергетике и генеральный менеджер в сфере безопасности и устойчивости DiXi Group Елена Лапенко объяснила, сколько времени необходимо для возобновления подстанций после российских обстрелов. По ее словам, сейчас ремонт длится меньше месяца.
