Кабмин запретил отключение медучреждений от электроснабжения
Правительство напрямую запретило отключение учреждений здравоохранения при применении графиков ограничения электроснабжения. Это закреплено в решении Кабмина по мерам по обеспечению снабжения электрической энергией в течение осенне-зимнего периода 2025/26 года.
Об этом сообщила премьер Юлия Свириденко.
Она отметила, что ответственные исполнители, в частности местные органы власти, обязаны обеспечить безусловное соблюдение соответствующего решения правительства. Органы контроля, в том числе Госэнергонадзор, безотлагательно проведут проверки фактов возможных нарушений правительственного решения, в частности во Львове.
Свириденко подчеркнула: «Здоровье и жизнь людей — это не повод для манипуляций и громких заголовков».
Ситуация во Львове
Сегодня во Львове без электроснабжения осталась часть больниц и весь коммунальный электротранспорт. Причиной стала смена подхода правительства к определению критичности предприятий.
Мэр Львова Андрей Садовый отметил, что не понимает, кто додумался внести больницы и электротранспорт в обычные группы отключений.
«То есть теперь аппараты искусственного дыхания, трамваи и троллейбусы должны работать по графикам отключений. Это нонсенс!», — возмутился городской голова и впоследствии сообщил, что провел разговор с премьер-министром Юлией Свириденко.
«Есть понимание проблемы и на уровне города, и на уровне страны. Решение „сбалансировать“ электроэнергию, фактически приравняв аппараты искусственного дыхания к электрочайникам, было не самым мудрым. Но важно, что проблему услышали и уже исправляют», — подчеркнул Садовый.
Новое решение правительства
В Украине нашли возможность высвободить не менее 800 МВт электрической мощности. Это повлияет на сокращение продолжительности графиков отключения света для людей и индустрии.
По словам премьер-министра Юлии Свириденко, из списков исключили две категории: потребители мощностью менее 100 кВт, и объекты, к которым был подключен ряд других потребителей, для обеспечения справедливости распределения электрической энергии подпадают под общие ограничения.
