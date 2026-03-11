Цены на горючее в США бьют рекорды
Цены на бензин в США с начала операции в Иране выросли более чем на 17%, а расходы американцев на топливо взлетели до максимума с 2024 года.
Об этом сообщает The New York Times.
Это при том, что стоимость горючего в США — это социально чувствительный показатель (как в Украине курс доллара), от которого зависят инфляция, потребительские расходы населения и политические рейтинги лидеров страны.
Средняя цена бензина в понедельник, 9 марта, достигла в США 3,48 доллара за галлон, согласно данным Американской автомобильной ассоциации (AAA), причем самые высокие цены наблюдаются в Калифорнии и других западных штатах.
Не имея представления о том, как долго продлится конфликт, потребители уже думают о способах сокращения расходов: используют приложения для поиска самого дешевого бензина в своем регионе и меньше ездят на авто.
Некоторые смотрят на высокие цены на бензин сквозь политическую призму, спрашивая себя, виноват ли в этом президент Дональд Трамп. Другие подозревают, что заправщики завышают цены и находятся в картельном сговоре.
