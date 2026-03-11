0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Эксперт объяснил, почему Украина продает электричество при дефиците

Энергетика
56
Эксперт объяснил, почему Украина продает электричество при дефиците
Эксперт объяснил, почему Украина продает электричество при дефиците
Возобновление ограниченного экспорта электроэнергии из Украины вызвало волну дискуссий, однако она часто основывается на непонимании того, как работает энергосистема.
Об этом пишет доктор экономических наук и руководитель энергетических программ Украинского института будущего Андриан Прокоп.
Читайте также

Как это работает

Баланс энергосистемы меняется в течение суток: в определенные часы производство электроэнергии может превышать потребление, а в другие — наоборот, возникает дефицит.
«В определенные часы возникает профицит электроэнергии — днем ​​из-за активной работы солнечных станций или ночью, когда атомная генерация работает, а потребление минимальное. Эту электроэнергию можно либо заставлять не производить, либо продать. Очевидно, что лучше продать и получить для страны валюту», — написал Прокоп.
Читайте также
Он пояснил, что в энергосистеме производство электроэнергии должно ежесекундно соответствовать потреблению, поэтому при профиците логическим решением является экспорт, в то время как в пиковые вечерние часы может возникать потребность в импорте.
В то же время, даже при наличии избытка электроэнергии в системе могут возникать локальные ограничения. Это связано с повреждением сетей передачи и распределения после российских атак, из-за чего иногда сложно доставить электроэнергию в отдельные регионы.
Место для вашей рекламы
Ранее мы писали, что в феврале 2026 года Украина снова достигла рекордных объемов импорта электроэнергии -1,26 млн МВт-ч. По сравнению с январем 2026 года импортируемые за месяц объемы выросли на 41%.
Как свидетельствуют данные мониторинга ExPro наибольшую долю в структуре импорта продолжает занимать Венгрия, 49%. Также, по сравнению с январем 2026 года, импорт электроэнергии из Венгрии вырос больше всего — почти на 54%.
Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Электроэнергия
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems