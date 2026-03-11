Эксперт объяснил, почему Украина продает электричество при дефиците
Возобновление ограниченного экспорта электроэнергии из Украины вызвало волну дискуссий, однако она часто основывается на непонимании того, как работает энергосистема.
Об этом пишет доктор экономических наук и руководитель энергетических программ Украинского института будущего Андриан Прокоп.
Как это работает
Баланс энергосистемы меняется в течение суток: в определенные часы производство электроэнергии может превышать потребление, а в другие — наоборот, возникает дефицит.
«В определенные часы возникает профицит электроэнергии — днем из-за активной работы солнечных станций или ночью, когда атомная генерация работает, а потребление минимальное. Эту электроэнергию можно либо заставлять не производить, либо продать. Очевидно, что лучше продать и получить для страны валюту», — написал Прокоп.
Он пояснил, что в энергосистеме производство электроэнергии должно ежесекундно соответствовать потреблению, поэтому при профиците логическим решением является экспорт, в то время как в пиковые вечерние часы может возникать потребность в импорте.
В то же время, даже при наличии избытка электроэнергии в системе могут возникать локальные ограничения. Это связано с повреждением сетей передачи и распределения после российских атак, из-за чего иногда сложно доставить электроэнергию в отдельные регионы.
Ранее мы писали, что в феврале 2026 года Украина снова достигла рекордных объемов импорта электроэнергии -1,26 млн МВт-ч. По сравнению с январем 2026 года импортируемые за месяц объемы выросли на 41%.
Как свидетельствуют данные мониторинга ExPro наибольшую долю в структуре импорта продолжает занимать Венгрия, 49%. Также, по сравнению с январем 2026 года, импорт электроэнергии из Венгрии вырос больше всего — почти на 54%.
