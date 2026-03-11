Эксперт объяснил, почему Украина продает электричество при дефиците Сегодня 08:33 — Энергетика

Возобновление ограниченного экспорта электроэнергии из Украины вызвало волну дискуссий, однако она часто основывается на непонимании того, как работает энергосистема.

Об этом пишет доктор экономических наук и руководитель энергетических программ Украинского института будущего Андриан Прокоп.

Как это работает

Баланс энергосистемы меняется в течение суток: в определенные часы производство электроэнергии может превышать потребление, а в другие — наоборот, возникает дефицит.

«В определенные часы возникает профицит электроэнергии — днем ​​из-за активной работы солнечных станций или ночью, когда атомная генерация работает, а потребление минимальное. Эту электроэнергию можно либо заставлять не производить, либо продать. Очевидно, что лучше продать и получить для страны валюту», — написал Прокоп.

Он пояснил, что в энергосистеме производство электроэнергии должно ежесекундно соответствовать потреблению, поэтому при профиците логическим решением является экспорт, в то время как в пиковые вечерние часы может возникать потребность в импорте.

В то же время, даже при наличии избытка электроэнергии в системе могут возникать локальные ограничения. Это связано с повреждением сетей передачи и распределения после российских атак, из-за чего иногда сложно доставить электроэнергию в отдельные регионы.

на 41%. Ранее мы писали , что в феврале 2026 года Украина снова достигла рекордных объемов импорта электроэнергии -1,26 млн МВт-ч. По сравнению с январем 2026 года импортируемые за месяц объемы выросли

Как свидетельствуют данные мониторинга ExPro наибольшую долю в структуре импорта продолжает занимать Венгрия, 49%. Также, по сравнению с январем 2026 года, импорт электроэнергии из Венгрии вырос больше всего — почти на 54%.

