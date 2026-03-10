Швеция создаст запасы горючего и продуктов из-за роста опасений насчет конфликта Сегодня 22:29 — Энергетика

В последние месяцы военное руководство Швеции усилило обращение к населению

Правительство Швеции инвестирует в создание запасов предметов первой необходимости, в частности горючего, продуктов питания и генераторов энергии, на случай кризисов или войны, что является еще одним признаком растущей озабоченности скандинавского государства по распространению конфликта в регионе.

Об этом сообщает Bloomberg.

Финансирование для подготовки общин

Министр гражданской обороны Карл-Оскар Болин заявил на пресс-конференции, что правительство выделяет местным общинам 1,4 млрд крон (150 млн долл. США) на подготовку.

Около трети новых средств будет израсходовано на оборудование для гражданской обороны, такое как генераторы, еще треть — на создание местных резервов предметов первой необходимости. Остальное будет инвестировано в инфраструктуру для обеспечения безопасных мест встреч местного руководства в стратегически важных общинах, сказал он.

Этот шаг стал последним примером усилий Швеции по усилению подготовки к войне и другим кризисам после длительного сокращения расходов на оборону по окончании холодной войны.

Усиление подготовки к возможным угрозам

Отмечается, что на прошлой неделе центральный банк Швеции посоветовал гражданам иметь около 110 долларов наличными для каждого взрослого на случай, если конфликт или кризис выведут из строя систему цифровых платежей.

В последние месяцы военное руководство Швеции усилило свои обращения к населению, заявляя, что эта северная страна не может позволить себе ждать появления острой угрозы, прежде чем начать наращивать свою устойчивость.

Правительство Швеции еще в 2024 году направило по каждому адресу брошюру с инструкциями по поводу того, сколько питьевой воды хранить и как получать доступ к новостям при отключении электроэнергии.

«Эта брошюра информирует граждан о том, что им следует делать, чтобы не быть обузой в случае кризиса. Правительство также обязано выполнять свою часть соглашения, и мы делаем это благодаря этим инвестициям», — сказал Болин.

