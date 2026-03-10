В ВР прокомментировали прогнозы относительно цен на АЗС Сегодня 14:23 — Энергетика

В ВР прокомментировали прогнозы относительно цен на АЗС

Резкое подорожание горючего в Украине до 100−150 гривен за литр пока маловероятно, несмотря на сложную ситуацию на мировом энергетическом рынке.

Об этом рассказал глава парламентского комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус в эфире телемарафона, сообщает РБК-Украина.

«Нет, у меня такого прогноза нет, что будет и 100, и 150. Здесь вопрос, видите ли, когда в мире начинаются такие войны, трудно давать прогнозы, честно говоря. Но я думаю, что все-таки ситуация сложная, она может даже усложняться, но чтобы дошло до такого, я все-таки не думаю», — сказал он.

По его словам, возможность выпуска стратегических запасов нефти и нефтепродуктов на рынок поможет стабилизировать ситуацию.

«Я думаю, что будут приняты какие-то решения, а опять-таки есть то, что я упоминал, есть стратегические и минимальные запасы нефти, нефтепродуктов, их можно на рынок как-то будет выпускать», — пояснил Герус.

Он также указал на роль США в сдерживании мировых цен на энергоносители.

«Мы видим позицию Трампа, он уже делал заявления. Для него это весьма болезненная история, потому что в США, когда растут цены на АЗС, это политически для него тоже сложная история, и это политически, пожалуй, для него отрицательная история», — отметил нардеп.

По его словам, рост цен на горючее влияет на инфляцию, а президент США Дональд Трамп будет искать пути избегания дополнительного резкого подорожания нефти и нефтепродуктов в преддверии промежуточных выборов, которые состоятся осенью.





Ранее Председатель Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Верховной Рады Даниил Гетманцев сказал, чтобы предотвратить возникновение дефицита на внутреннем рынке уже в апреле, Правительству нужно провести широкие консультации с представителями компаний-поставщиков нефтепродуктов в Украину.

