В Европе цены на природный газ взлетели

В Европе цены на природный газ взлетели

В Европе цены на газ резко возросли, поскольку война на Ближнем Востоке продолжает сотрясать энергетические рынки и нарушать морские поставки.

Об этом сообщает Bloomberg

В понедельник, 9 марта, базовые газовые фьючерсы подскочили на 30%. Это произошло после того, как цены на нефть превысили 100 долларов за баррель, поскольку еще больше крупных производителей на Ближнем Востоке сократили добычу, а Ормузский пролив фактически оставался закрытым.

Сейчас цена на газ в Европе составляет около 64 евро за мегаватт -час (исторический максимум превышал 300 евро за мегаватт-час). Фьючерсы на газ на следующий месяц в Нидерландах выросли на 17% - до 62,56 евро за мегаватт-час. Фьючерсы на природный газ в США также выросли, достигнув самого высокого уровня за месяц.

Конфликт вокруг Ирана продолжается уже десятый день и не показывает признаков ослабления, что создает дополнительную неопределенность на энергетических рынках и увеличивает инфляционное давление. Для газового рынка Европы ситуация особенно угрожающая, поскольку регион выходит из зимы с истощенными газохранилищами.

Это означает, что этим летом Европе придется покупать больше партий сжиженного природного газа (LNG) для пополнения запасов, конкурируя с покупателями в Азии за ограниченные объемы поставок.

Мнение эксперта

«Рынок постепенно осознает реальность длительных перебоев в поставках по всей энергетической цепи. Мы ожидаем, что перебои с поставками могут продлиться примерно три месяца», — говорит энергетический стратег Rabobank Флоренс Шмидт.

По словам специалистов, остановка производства сжиженного природного газа Катаром, вероятно, устранит большую часть излишка предложения. По мнению экспертов, любое продление простоя производства LNG в Катаре более чем на один месяц «быстро приведет к дефициту».

