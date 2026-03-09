0 800 307 555
ру
В Европе цены на природный газ взлетели

Энергетика
91
В Европе цены на газ резко возросли, поскольку война на Ближнем Востоке продолжает сотрясать энергетические рынки и нарушать морские поставки.
Об этом сообщает Bloomberg.
В понедельник, 9 марта, базовые газовые фьючерсы подскочили на 30%. Это произошло после того, как цены на нефть превысили 100 долларов за баррель, поскольку еще больше крупных производителей на Ближнем Востоке сократили добычу, а Ормузский пролив фактически оставался закрытым.
Сейчас цена на газ в Европе составляет около 64 евро за мегаватт -час (исторический максимум превышал 300 евро за мегаватт-час). Фьючерсы на газ на следующий месяц в Нидерландах выросли на 17% - до 62,56 евро за мегаватт-час. Фьючерсы на природный газ в США также выросли, достигнув самого высокого уровня за месяц.
Конфликт вокруг Ирана продолжается уже десятый день и не показывает признаков ослабления, что создает дополнительную неопределенность на энергетических рынках и увеличивает инфляционное давление. Для газового рынка Европы ситуация особенно угрожающая, поскольку регион выходит из зимы с истощенными газохранилищами.
Это означает, что этим летом Европе придется покупать больше партий сжиженного природного газа (LNG) для пополнения запасов, конкурируя с покупателями в Азии за ограниченные объемы поставок.

«Рынок постепенно осознает реальность длительных перебоев в поставках по всей энергетической цепи. Мы ожидаем, что перебои с поставками могут продлиться примерно три месяца», — говорит энергетический стратег Rabobank Флоренс Шмидт.
По словам специалистов, остановка производства сжиженного природного газа Катаром, вероятно, устранит большую часть излишка предложения. По мнению экспертов, любое продление простоя производства LNG в Катаре более чем на один месяц «быстро приведет к дефициту».
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Цены на газ
Payment systems