Цены на авиабилеты в Азию резко выросли из-за войны в Иране

Цены на авиабилеты в Азию, как из Европы, так и из Австралии, резко выросли после закрытия ключевых ближневосточных аэропортов из-за войны США и Израиля против Ирана.

Как пишет The Japan Times , на сайтах авиакомпаний билеты на многие популярные маршруты забронированы на несколько дней вперед.

Цены космические

Из-за временного закрытия крупных аэропортов Персидского залива, включая Дубай — самый загруженный международный аэропорт в мире, который обычно обслуживает более 1000 рейсов в день, — была резко сокращена пропускная способность на популярных маршрутах, таких как «Австралия — Европа», где Emirates и Qatar Airways обычно занимают значительную долю рынка.

На фоне этого австралийская компания Flight Centre Travel Group зафиксировала 75-процентный рост количества звонков в свои магазины и на линии экстренной помощи, а ее команды работают круглосуточно, чтобы помочь пострадавшим клиентам, заявил ее глобальный управляющий директор Эндрю Старк.

«Австралийцы очень стойкие и уже перебронируют рейсы в Великобританию/Европу по альтернативным маршрутам через Китай, Сингапур и другие азиатские аэропорты, а также в Северную Америку через такие аэропорты, как Хьюстон», — сказал он.

В то же время авиакомпании, предлагающие прямые рейсы из Азии в Европу, могут обходить закрытое воздушное пространство Ближнего Востока, летая на север через Кавказ, а затем в Афганистан, или на юг через Египет, Саудовскую Аравию, а затем в Оман.

