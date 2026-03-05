НАБУ, НАПК и правоохранители ЕС запустили платформу для защиты денежных средств на восстановление
Национальное антикоррупционное бюро Украины и Национальное агентство по предотвращению коррупции вместе с антикоррупционными и правоохранительными органами Литвы, Латвии и Эстонии подписали Меморандум о сотрудничестве. Документ предусматривает создание постоянной региональной платформы для практического и оперативного взаимодействия с целью предотвращения злоупотреблений с фондами Европейского Союза и национальными ресурсами, направляемыми на восстановление Украины.
Об этом сообщается на сайте НАБУ.
Платформа будет работать в тесной координации с Европейской прокуратурой (EPPO) и Европейским управлением по предотвращению злоупотреблений и мошенничества (OLAF). Центральное антикоррупционное бюро Польши (CBA) приняло участие в инициативе как наблюдатель.
Основные направления сотрудничества
В рамках платформы стороны договорились о нескольких ключевых направлениях взаимодействия.
Среди них:
- обмен оперативной информацией и индикаторами рисков публичных закупок, грантов и субсидий;
- регулярные координационные встречи детективов, аналитиков и офицеров связи;
- разработка общих методологий расследований и усиление систем прозрачности.
Меморандум подразумевает возможность присоединения новых участников.
Напомним, ранее Finance.ua писал, что Украине необходимо 587,7 млрд долларов США для восстановления после четырех лет полномасштабной войны, развязанной россией. Это почти в три раза превышает прогнозируемый ВВП страны в 2025 году.
