НАБУ, НАПК и правоохранители ЕС запустили платформу для защиты денежных средств на восстановление Сегодня 06:33

НАБУ, НАПК и антикоррупционные и правоохранительные органы Литвы, Латвии и Эстонии подписали Меморандум о сотрудничестве, nabu.gov.ua

Национальное антикоррупционное бюро Украины и Национальное агентство по предотвращению коррупции вместе с антикоррупционными и правоохранительными органами Литвы, Латвии и Эстонии подписали Меморандум о сотрудничестве. Документ предусматривает создание постоянной региональной платформы для практического и оперативного взаимодействия с целью предотвращения злоупотреблений с фондами Европейского Союза и национальными ресурсами, направляемыми на восстановление Украины.

Об этом сообщается на сайте НАБУ.

Платформа будет работать в тесной координации с Европейской прокуратурой (EPPO) и Европейским управлением по предотвращению злоупотреблений и мошенничества (OLAF). Центральное антикоррупционное бюро Польши (CBA) приняло участие в инициативе как наблюдатель.

Основные направления сотрудничества

В рамках платформы стороны договорились о нескольких ключевых направлениях взаимодействия.

Среди них:

обмен оперативной информацией и индикаторами рисков публичных закупок, грантов и субсидий;

регулярные координационные встречи детективов, аналитиков и офицеров связи;

разработка общих методологий расследований и усиление систем прозрачности.

Меморандум подразумевает возможность присоединения новых участников.

Напомним, ранее Finance.ua писал , что Украине необходимо 587,7 млрд долларов США для восстановления после четырех лет полномасштабной войны, развязанной россией. Это почти в три раза превышает прогнозируемый ВВП страны в 2025 году.

