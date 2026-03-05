0 800 307 555
Самые надежные автомобили мира: результаты масштабного исследования JD Power

Технологии&Авто
17
Американская исследовательская компания JD Power обнародовала свежий рейтинг надежности трехлетних автомобилей. Исследование охватило 33 268 машин, а опросы владельцев проводились с декабря 2024 года по ноябрь 2025 года.
Именно масштаб выборки делает это исследование одним из самых авторитетных на мировом рынке.
Лидером четвертый год подряд стал Lexus. В то же время, неожиданностью стала восьмая позиция Toyota, которая уступила, в частности, Subaru и MINI. При этом именно Lexus и Toyota доминируют в списке самых надежных моделей: среди них Lexus IS, UX, GX, а также Toyota Corolla, Camry, Tacoma, Sienna и 4Runner.
Не менее показательным стал антирейтинг. Слабые результаты продемонстрировали ряд европейских марок, включая Volkswagen, Volvo, Land Rover, Audi и Mercedes-Benz. Это контрастирует на фоне больших позиций этих брендов в европейских рейтингах надежности.
Отдельная тенденция касается силовых агрегатов. Больше проблем зафиксировано у плагин-гибридов. Они получили 281 балл по шкале PP100 и оказались на 42 процента менее надежными, чем автомобили с традиционными бензиновыми двигателями, средний показатель которых составляет 198 PP100. Электромобили заняли второе место по количеству жалоб с результатом 237 PP100, что на 20 процентов хуже бензиновых моделей.
40 процентов опрошенных обновляли программное обеспечение за последний год. В то же время, 27 процентов из них не заметили существенных улучшений, а проблемы с электроникой остались.
Водители жалуются на сбои в работе Android Auto и Apple CarPlay, проблемы с Bluetooth, беспроводными зарядками и подключением к сервисам производителя.
Отдельно аналитики отмечают рост неисправностей в премиальных моделях. По словам владельцев, проблемы чаще всего касаются сложных электронных систем, дисплеев и общего удобства использования функций автомобиля.
По материалам:
mmr.ua
Авто
Также по теме
