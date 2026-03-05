Самые надежные автомобили мира: результаты масштабного исследования JD Power Сегодня 07:53 — Технологии&Авто

Самые надежные автомобили мира: результаты масштабного исследования JD Power

Американская исследовательская компания JD Power обнародовала свежий рейтинг надежности трехлетних автомобилей. Исследование охватило 33 268 машин, а опросы владельцев проводились с декабря 2024 года по ноябрь 2025 года.

Именно масштаб выборки делает это исследование одним из самых авторитетных на мировом рынке.

Лидером четвертый год подряд стал Lexus. В то же время, неожиданностью стала восьмая позиция Toyota, которая уступила, в частности, Subaru и MINI. При этом именно Lexus и Toyota доминируют в списке самых надежных моделей: среди них Lexus IS, UX, GX, а также Toyota Corolla, Camry, Tacoma, Sienna и 4Runner.

Не менее показательным стал антирейтинг. Слабые результаты продемонстрировали ряд европейских марок, включая Volkswagen, Volvo, Land Rover, Audi и Mercedes-Benz. Это контрастирует на фоне больших позиций этих брендов в европейских рейтингах надежности.

Отдельная тенденция касается силовых агрегатов. Больше проблем зафиксировано у плагин-гибридов. Они получили 281 балл по шкале PP100 и оказались на 42 процента менее надежными, чем автомобили с традиционными бензиновыми двигателями, средний показатель которых составляет 198 PP100. Электромобили заняли второе место по количеству жалоб с результатом 237 PP100, что на 20 процентов хуже бензиновых моделей.

40 процентов опрошенных обновляли программное обеспечение за последний год. В то же время, 27 процентов из них не заметили существенных улучшений, а проблемы с электроникой остались.

Водители жалуются на сбои в работе Android Auto и Apple CarPlay, проблемы с Bluetooth, беспроводными зарядками и подключением к сервисам производителя.

Отдельно аналитики отмечают рост неисправностей в премиальных моделях. По словам владельцев, проблемы чаще всего касаются сложных электронных систем, дисплеев и общего удобства использования функций автомобиля.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.