Apple представила свой самый дешевый MacBook Neo (фото)

Технологии&Авто
31
Компания Apple анонсировала MacBook Neo — 13-дюймовый ноутбук с чипом A18 Pro и автономностью до 16 часов. Предварительные заказы уже открыты, продажи стартуют 11 марта.
Об этом говорится в блоге компании.

Дизайн и дисплей

MacBook Neo получил алюминиевый корпус весом 1,2 кг. Доступны четыре цвета: розовый, индиго, серебристый и цитрусовый.
13-дюймовый дисплей Liquid Retina имеет разрешение 2408×1506 пикселей, яркость до 500 нит и поддержку 1 млрд цветов. Предусмотрено антибликовое покрытие.

Производительность и ИИ

Ноутбук работает на чипе A18 Pro с 5-ядерным GPU и 16-ядерным Neural Engine.
По данным компании:
  • до 50% быстрее в повседневных задачах по сравнению с популярным ПК на Intel Core Ultra 5;
  • до 3 раз быстрее в задачах ИИ на устройстве;
  • до 2 раз быстрее при редактировании фото.
Модель не имеет вентилятора и работает бесшумно.
Автономность и оснащение

Заявленное время работы — до 16 часов на одном заряде.
Оснащение включает:
  • камеру FaceTime HD 1080p;
  • два микрофона с шумоподавлением;
  • два динамика с поддержкой пространственного аудио и Dolby Atmos;
  • Magic Keyboard и большой трекпад Multi-Touch;
  • Touch ID для аутентификации и Apple Pay.
MacBook Neo имеет два порта USB-C (с поддержкой подзарядки и подключения дисплея), разъем для наушников, Wi-Fi 6E и Bluetooth 6.
Ноутбук работает на MacOS с поддержкой функций Apple Intelligence и интеграцией с iPhone (Handoff, Universal Clipboard, iPhone Mirroring).

Цена и доступность

Предзаказ открыт в 30 странах. Продажи стартуют 11 марта в Apple Store и у авторизованных реселлеров.
Цена — от $599, образовательная версия — от $499.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
AppleТехнологии
